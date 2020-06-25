Türk Polisi, Fransa adına casusluk amacıyla hücre oluşturan dört kişiyi tutukladı.

Polise göre söz konusu casusluk hücresi 2013 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Fransa’nı İstanbul Başkonsolosluğu’nun güvenliğinde görevli olan eski bir Türk askeri olan Metin Özdemir tarafından yönetiliyordu. Hücre Türk aşırı sağını ve Fetullah Gülen’e ait dernekleri (2016’daki darbeden sonra yasaklanan) takip etmekle görevliydi. Casusların üzerilerinde sahte MİT (Türk gizli servisi) kimlikleri bulunuyordu ve yaptıkları araştırmaların raporlarını iki DGSE (Fransız gizli servisi) subayına veriyorlardı. Yaptıkları iş karşılığında aylık 600 Euro tutarında maaş alıyorlardı.

Fransız-Türk anlaşmazlığı her geçen gün daha da derinleşiyor. Fransa PKK’ya (Kürt terör örgütü) verdiği desteği sürdürmekte, aynı şekilde petrole ilişkin taleplerinde Yunanistan’a arka çıkmaktadır ve yakın zaman önce Libya açıklarında Türk donanması ile karşı karşı gelmiştir. NATO’dan yaşanan bu olayla ilgili bir soruşturma açması talebinde bulunmuştur.