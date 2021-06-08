İnterpol, Arkan Taha Ahmed’i Bolu’da (Türkiye) yakaladı. Bu IŞİD subayı, Camp Speicher (Irak’taki Tikrit askeri akademisi) katliamını yönetti.

IŞİD’in 2014’teki ilerleyişi sırasında, cihatçılar her birinin isim ve rütbelerini aldıktan sonra garnizondaki tüm « kafirleri » katlettiler. Irak Savunma Bakanlığı 1.660 askerin kaybolduğunu doğruladı, ancak bunların sadece 470’inin cesedi bulunabildi.

IŞİD, garnizondaki 2500 askerden Şii olduğu belirlenen 1,700 askeri infaz ettiğini kabul etti. Suçunu sahneledi ve çok sayıda fotoğrafla belgeledi. Tarihte ilk kez bir toplu katliam canlı olarak propaganda silahı olarak kullanıldı.

Türkiye, İstanbul’un Laleli ve Talimhane semtlerinde IŞİD için istihdam büroları açmıştı. Buraları saha sonra, cihatçılar için bir rehabilitasyon merkezine dönüştürüldüler. Şu anda insanlığa karşı suç işleyen en azılı suçlulardan bazıları buralarda Türk gizli servisinin koruması altında yaşıyor ve kendilerine verilecek yeni görevleri bekliyor. Türkiye NATO üyesidir.