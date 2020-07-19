13 Temmuz 2020’de Daily Show’un (Comedy Central) konuğu olan Hillary Clinton internet üzerinden oylama yapılmasını savundu. Ona göre internet oylaması, gençlerin, Afro-Amerikalıların ve Hispaniklerin bazı devletlerin kötü niyetli yönetimlere karşı oy kullanmalarına izin vermenin tek yoludur. Clinton seçim internet sitesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin itirazları reddetti ve bu yöntemin güvenilir olduğunu belirtti.

Ona göre internet üzerinden oy kullanılması durumunda Donald Trump’un ağır bir bozguna uğraması muhtemel. Ayrıca Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmayı reddetmesi olasılığının yüksek olduğunu, bunun dikkate almamız ve « hazırlanmamız gereken » bir seçenek olduğunu belirtti.