ABD Ulusal İstihbarat Dair Başkanı John Ratcliffe, ABD Senatosu Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham’a gönderdiği 29 Eylül 2020 tarihli bir mektubunda, birimlerinin Hillary Clinton’un Donald Trump’a karşı gizli bir komplo düzenlediğini Temmuz 2016 sonunda öğrendiğini doğrulamaktadır.

Bizzat kendi notlarına göre dönemin CİA Başkanı John Brennan, Başkan Barack Obama’ya şu bilgi notunu sundu: « 26 Temmuz 20016’da Hillary Clinton’un dış politika danışmanlarından birinin önerisiyle Rus güvenlik birimlerinin müdahalesinin öne sürüp bir skandal yaratarak Donald Trump’a iftira atılması önerisini onayladığı iddia ediliyor » (Alleged approval by Hillary Clinton on July 26, 20016 of a proposal from one of her foreign policy advisors to vilify Donald Trump by stirring up a scandal claiming interference by Russian security services).

7 Eylül 2016’da istihbarat yetkilileri FBİ Başkanı James Comey ve Kontrespiyonaj Başkan Yardımcısı Peter Strzok’a, « ABD başkanlık adayı Hillary’nin, ABD Başkanlık adayı Donald Trump ve Rus bilgisayar korsanlarının halkın dikkatini özel posta sunucusu olarak kullanımından uzaklaştırmak için ABD seçimlerinin engellemesine ilişkin bir planı onaylaması » başlıklı bir belge iletti (U.S. Presidential candidate Hillary Clinton’s approval of a plan concerning U.S. Presidential candidate Donald Trump and Russian hackers hampering U.S. elections as a means of distracting the public from her use of a private mail server).

Alıntılanan belgeler şimdilik henüz yayınlanmadı. Ancak bunların varlığı, Kongre’ye verilen birçok yeminli ifadeyle çelişmektedir.