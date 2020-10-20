Cumhuriyetçi Parti, Federal Seçim Komisyonu’na Twitter ve Facebook aleyhinde şikayette bulundu.

Nitekim bu iki şirket, Ukrayna’da baba ve oğul Biden’lerin işlediği suçları ortaya çıkaran New York Post’taki makalelerin yayınını önlemek için teknik önlemler aldı.

Bu bilgileri sansürlemek üzere Twitter ve Facebook tarafından binlerce hesap kapatıldı.

New York Post, Hunter Biden’in yöneticisi olduğu Ukrayna şirketinin, özel bir Çinli şirket olan CEFC China Energy’nin suç ortaklığıyla Kiev’de 1 milyar dolar çaldığını ve babası Joe Biden’in Ukraynalı savcıyı görevden almak ve kovuşturmayı durdurmak için Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı makamını kullandığını kanıtlayan FBİ belgelerini ortaya çıkardı [1].

Politico’ya göre Twitter’ın halkla ilişkiler sorumlusu Carlos Monje, Mart ayı ortasında Joe Biden’ın kampanya ekibine katıldı [2]. New York Post’a göre, üst düzey bir Facebook yöneticisi olan Jessica Hertz, bu ay Biden kampanyasının etik kuruluna girdi [3].