El Jefe de Estado Mayor de Guyana, General Godfrey Bess (izquierda), y el Jefe de Comando del Hemisferio Sur de los Estados Unidos (SouthCom), Almirante Craig Faller (derecha), firmaron el 12 de enero de 2021 un acuerdo de formación.

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, para denunciar recientes hechos que ponen en peligro y atentan contra la paz y la seguridad tanto de Venezuela como de la región latinoamericana y caribeña en su conjunto.

En este contexto, me permito señalar a su atención el inicio, el 9 de enero de 2021, de ejercicios militares conjuntos entre la Fuerza de Defensa de la República Cooperativa de Guyana y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, bajo el disfraz de una operación para combatir la “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, en las proximidades de las aguas venezolanas.

Los ejercicios militares que se van a llevar a cabo forman parte de la cadena de amenazas sistemáticas y recurrentes de los Estados Unidos de usar la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de Venezuela, que hemos denunciado continuamente ante este órgano en el pasado (véanse S/2019/641, S/2019/765, S/2020/277, A/74/861-S/2020/399 y S/2020/971). Además, esto se produce en vísperas de la visita a Guyana, prevista del 11 al 13 de enero de 2021, del Almirante de la Armada de los Estados Unidos Craig Faller, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha desempeñado un papel fundamental en la campaña de “máxima presión” de los Estados Unidos contra nuestra nación.

Lo que está ocurriendo actualmente no es solo un intento del Gobierno de los Estados Unidos de interferir en la controversia territorial existente y de larga data entre Guyana y Venezuela sobre el Esequibo, sino también un intento deliberado de fabricar un conflicto en aguas venezolanas, provocar un incidente de carácter militar e impulsar el plan de agresión de los Estados Unidos contra nuestro país, en un momento en que los Estados Unidos de América están viviendo los momentos más oscuros de su historia, ya que su Jefe de Estado, en sus últimos días en el cargo, ha sido calificado recientemente por la propia Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de “trastornado, desequilibrado y peligroso”.

A la luz de lo anterior, solicitamos al Consejo de Seguridad que, haciendo uso de las facultades que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, y dadas las repercusiones en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, investigue las más recientes y temerarias acciones del Gobierno de los Estados Unidos en nuestra región y determine el peligro claro y presente de la amenaza del uso de la fuerza del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, en flagrante violación de todas las normas del derecho internacional y de los propios principios de la Carta fundacional de nuestra Organización.

Solicito respetuosamente que tenga a bien hacer que la presente carta se distribuya entre los Estados miembros del Consejo de Seguridad para su información y que se publique como documento del Consejo.