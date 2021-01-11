Имею честь обратиться к Вам в Вашем качестве Председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — органа, отвечающего за обеспечение поддержания международного мира и безопасности, — с тем чтобы осудить недавние события, которые ставят под угрозу мир и безопасность Венесуэлы и всего региона Латинской Америки и Карибского бассейна.

В этой связи позвольте мне довести до Вашего сведения информацию о начале 9 января 2021 года совместных военных учений Сил обороны Кооперативной Республики Гайана и Береговой охраны Соединенных Штатов под прикрытием операции по борьбе с «незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом» в непосредственной близости от венесуэльских вод.

Предстоящие военные учения являются частью целого ряда непреходящих систематических угроз применения силы Соединенными Штатами против территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы, которые мы неизменно осуждали в этом органе в прошлом (см. S/2019/641, S/2019/765, S/2020/277, A/74/861-S/2020/399 и S/2020/971). Кроме того, это происходит накануне запланированного на 11–13 января 2021 года визита в Гайану главы Южного командования Соединенных Штатов адмирала Военно-морских сил Соединенных Штатов Крейга Фоллера, который играет ключевую роль в кампании Соединенных Штатов по оказанию «максимального давления» на нашу страну.

В настоящее время мы видим не только попытку правительства Соединенных Штатов вмешаться в давно существующий территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой по поводу Эссекибо, но и преднамеренную попытку создать конфликт в венесуэльских водах, спровоцировать инцидент военного характера и продвинуть американский план агрессии против нашей страны в тот момент, когда Соединенные Штаты переживают самые мрачные времена в своей истории, о чем говорит то, что не кто иной, как сама спикер Палаты представителей Соединенных Штатов, недавно охарактеризовала главу государства этой страны как «невменяемого, неуравновешенного и опасного» в последние дни пребывания на своем посту.

В свете вышеизложенного мы просим Совет Безопасности, используя полномочия, предоставленные ему согласно Уставу Организации Объединенных Наций, изучить эти последние безрассудные действия правительства Соединенных Штатов Америки в нашем регионе с учетом их последствий для поддержания международного мира и безопасности и вынести определение относительно явной и реальной опасности, связанной с угрозой применения силы правительством Соединенных Штатов Америки против Боливарианской Республики Венесуэла, что является вопиющим нарушением всех норм международного права и самих принципов Устава, лежащего в основе нашей Организации.

Прошу Вас оказать добрые услуги по распространению настоящего письма среди членов Совета Безопасности для их надлежащего информирования и по его опубликованию в качестве документа этого органа.