Auf Befehl des Obersten Führers, Ajatollah Ali Khamenei, hat der Iran die Einfuhr von 150.000 Dosen Covid-19-Impfstoff, die ihm von der iranischen Gemeinschaft in den USA angeboten worden waren, annulliert.

Der Oberste Führer hat die Einfuhr chinesischer, russischer und kubanischer Impfstoffe genehmigt, aber die Einfuhr von Impfstoffen aus dem Westen, den USA, den englischen und französischen Impfstoff verboten. In seiner Fernsehansprache vom 8. Januar 2021 (die dem Gedenken an General Soleimani gewidmet war) stellte der Führer fest, dass die Vereinigten Staaten am Vortag mehr als 4 000 Todesfälle von Corona an einem einzigen Tag registriert hatten. "Wenn sie wüssten, wie man einen Impfstoff produziert und wenn Pfizer einen Impfstoff produzieren kann, warum ihn uns dann geben? Sie können ihn für sich selbst benützen, sie werden nicht mehr so viele Tote und Opfer haben (...) ich glaube ihnen nicht ", fuhr er fort.

Ajatollah Khamenei hat nur den Islam studiert. Er ist 82 Jahre alt.