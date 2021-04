Zwölf US-Geber haben, laut Issue One, seit 2009 3,4 Milliarden Dollar ausgegeben, um das politische Leben der Vereinigten Staaten zu finanzieren. Also bezahlten sie 1/13 des gesamten Geldes, das in die US-amerikanische "Demokratie" investiert wurde.

Es geht um:

Michael Bloomberg Bloomberg $1.4 billion Tom Steyer & Kat Taylor Farallon Capital LLC $653 million Sheldon & Miriam Adelson The Venetian Las Vegas Casino $523 million Richard & Elizabeth Uihlein Uline Shipping Supply $138 million Ken Griffin Citadel LLC $107 million Donald Sussman Paloma Capital LLC $98 million Jim & Marilyn Simons Renaissance Technologies LLC $93 million Fred Eychaner Newsweb Corporation $92 million Dustin Moskovitz &Cari Tuna Facebook $83 million Timothy & Patricia Mellon Pan Am Transport $70 million Joe & Marlene Ricketts TD Ameritrade $66 million Paul Singer Elliott Management $63 million Total $billion$3.4

Man kann sehen, dass 5/12 Finanziers sind, 2/12 ihr Vermögen dem Transport zu verdanken, 2/ 12 den Medien, 1 /12 ist Kasinomann, 1 / 12 hat sein Vermögen mit den GAFAM gemacht, und der letzte mit der Verwaltung des Börsenhandels.