Der offiziellen Version zufolge wurde Marschall Idriss Deby Itno am Tag nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Tschad am 20. April 2021 ermordet. Er soll von Mitgliedern der "Front pour l’alternance et la Concorde im Tschad" (FACT) getötet worden sein.

Wenn diese Version richtig wäre, hätte Frankreich sowohl die Söldner des FACT in Libyen unterstützt, neben Marschall Khalifa Haftar, als auch Präsident Deby im Tschad. Seine beiden Verbündeten hätten sich gegenseitig umgelegt.