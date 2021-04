Wir lehnen ab und verurteilen aufs Allerstärkste die Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu den Ereignissen von 1915, die am 24. April unter dem Druck radikaler armenischer Kreise und anti-türkischer Gruppen abgegeben wurde.

Es ist klar, dass diese Erklärung keine wissenschaftliche und rechtliche Grundlage hat und auch keine Beweise dafür hat. Was die Ereignisse von 1915 betrifft, ist keine der Voraussetzungen für die Verwendung des im Völkerrecht genau definierten Begriffs "Völkermord" erfüllt.

Die Natur der Ereignisse von 1915 ändert sich nicht in Abhängigkeit von den aktuellen politischen Motiven der Politiker oder innenpolitischen Erwägungen. Eine solche Haltung dient nur einer gewöhnlichen Verzerrung der Geschichte.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den umstrittenen Charakter der Ereignisse von 1915 eindeutig bestätigt. Darüber hinaus schlug die Türkei der armenischen Seite 2005 vor, eine gemeinsame historische Kommission einzurichten, um angesichts der historischen Ereignisse dieser Zeit zu einer gerechten Erinnerung zu gelangen. Obwohl Armenien diesen Vorschlag nie beantwortet hat, liegt er immer noch auf dem Tisch. In diesem Zusammenhang hat die Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der weder rechtlich noch moralisch befugt ist, historische Angelegenheiten zu beurteilen, keinen Wert.

Als ein Land, das im Zentrum einer Region liegt, die als Wiege der Zivilisationen bezeichnet wird und das die Haltung eingenommen hat, sich trotz all ihres Leids um Frieden und Gelassenheit der Menschheit zu bemühen, hat die Türkei es nie vermieden, sich ihrer Geschichte zu stellen, und würde in dieser Hinsicht von keinem Land, einschließlich der Vereinigten Staaten, belehrt werden.

Bei dieser Gelegenheit gedenken wir noch einmal der wertvollen Erinnerungen der Menschen aus allen muslimischen, christlichen und jüdischen Gemeinschaften des Osmanischen Reiches, die ihr Leben unter den außergewöhnlichen Bedingungen der Zeit vor und während des Ersten Weltkriegs verloren haben. Die Botschaft, die Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 24. April für die osmanischen Armenier gegeben hat, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren haben, und die er ebenfalls in der Liturgie des armenischen Patriarchats in Istanbul vorgelesen hat, spiegelt den Ansatz der Türkei in dieser Frage wider.

Nach mehr als 100 Jahren des Leidens, anstatt aufrichtige Anstrengungen zu unternehmen, um die Wunden der Vergangenheit vollständig zu heilen und die Zukunft gemeinsam in unserer Region aufzubauen, wird die Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts anderes als die Polarisierung der Nationen und die Behinderung des Friedens und der Stabilität in unserer Region bringen.

Diese Erklärung der Vereinigten Staaten, die die historischen Tatsachen verzerrt, wird niemals im Bewusstsein des türkischen Volkes akzeptiert werden und eine tiefe Wunde öffnen, die unser gegenseitiges Vertrauen und unsere Freundschaft untergräbt.

Wir fordern den Präsidenten der Vereinigten Staaten auf, diesen schwerwiegenden Fehler zu korrigieren, der nichts weiter bringt, als bestimmte politische Kreise zu befriedigen, und die Bemühungen zu unterstützen, eine Praxis der friedlichen Koexistenz in der Region, insbesondere zwischen der türkischen und der armenischen Nation, einzuführen, anstatt der Agenda dieser Kreise zu dienen, die versuchen, die Feindschaft der Geschichte zu schüren.