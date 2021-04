Eine Destabilisierungsaktion wurde gegen die Working Group on Syria, Propaganda, and Media (Arbeitsgruppe für Syrien, Propaganda und Medien) von Professor Tim Hayward (Direktor des Just World Institute der Universität Edinburgh) organisiert [1].

Sie wurde von der Commission for International Justice and Accountability - CIJA (Kommission für internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht) geführt; von einer Vereinigung, die gegründet wurde, um die Schuld der Syrischen Arabischen Republik und ihrer Staatsmänner zu begründen. Diese Vereinigung wurde mit 50 Millionen Dollar von Deutschland, Kanada, Dänemark, den Vereinigten Staaten, Norwegen, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union finanziert.

Es stellte sich heraus, dass ihr Chef, William Wiley (Foto), auch jener der Kanzlei Tsamota war, der an derselben Adresse wohnte. Sein Unternehmen hat sich auf Unternehmensberatung spezialisiert, um nicht strafrechtlich verfolgt zu werden, während sein Verein der Organisation der Strafverfolgung gewidmet ist. Tsamota hat für die USA und Großbritannien gearbeitet und erscheint in den Panama Papers.

William Wiley soll ein CIA-Analyst im Irak gewesen sein.

Die CIJA nahm unter falscher Identität Kontakt mit Professor Paul McKeigue auf, einem Mitglied der Working Group on Syria, Propaganda and Media. Sie hat ihm falsche Informationen durchgegeben, damit er sie weitergibt und damit die CIJA den Working Group diskreditieren kann. Aber die Operation ist gescheitert.

Im vergangenen Jahr hat das Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Union (OLAF) die Strafverfolgung der CIJA im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Belgien wegen "Vorlage gefälschter Dokumente, falscher Rechnungen und illegaler Gewinne" gefordert [2].

Im Übrigen erscheint die Arbeit der CIJA gegen Syrien, trotz der eingesetzten Mittel, nicht sehr seriös. Ebenfalls im Jahr 2020 verurteilte Deutschland Anwar Raslan, der beschuldigt wurde, ein Folterer des "Baschar-Regimes" gewesen zu sein. Die CIJA hatte Dokumente übermittelt, die seine Position innerhalb der Verwaltung offenbarten. Ach! Es hat sich herausgestellt, dass der Mann ein Mitglied der Opposition war und mit den Dschihadisten arbeitete.