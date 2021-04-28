26 Nisan 2021’de Türk polisi ve adaleti, Fetullah Gülen’in örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanan 532 kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eski müttefiki, 2016’da doğaçlama bir darbeye dönüşen cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimini –CİA’nın yardımıyla– örgütlediği söyleniyor. Kendisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde mülteci konumunda.

2016 olaylarından bu yana hapsedilen yaklaşık 80.000 vatandaş halen yargılanmayı beklerken, 150.000’den fazla memur görevden alındı.

Rusya’nın tarihsel düşmanı Türkiye ona daha da yaklaştı. Özellikle 2016 operasyonunda kendi hava kuvvetlerinin rolünün bilincinde olan ülke Rusya’nın uçaksavar savunma sistemini satın aldı ve ikinci bir S-400 karadan havaya füze grubu için de pazarlıklarını sürdürüyor.

Her ne kadar cumhurbaşkanı bir düşman olarak kabul edilse de, bugüne kadar Türkiye, Washington’un müttefiki ve NATO üyesi olmaya devam ediyor. Kıbrıs, Irak, Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’ya askerlerini konuşlandırdı.

Bu muğlak konum Suudi Arabistan, Bahreyn, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İsrail ve zaman içerisinde belki de İran’ın da katılacağı yeni Türkiye karşıtı ittifakla kendini gösteriyor.

NATO bünyesindeki ABD askerlerinin, Başkan Biden’in Ermeni soykırımını tanımasının ardından Türkiye’yi terk etmeleri istendi, ancak bununla ilgili olarak herhangi resmi bir takvim belirlenmedi.

Pentagon’un 2001’den beri « sonsuz savaş » (Rumsfeld/Cebrowski stratejisi) çerçevesinde Türkiye’nin yıkımı sorunu yine masaya yatırıldı.