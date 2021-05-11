Ukrayna ordusu, NATO’nun düzenleyeceği Defender Europe 2022 tatbikatına katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri eski Sovyet cumhuriyetlerini NATO’ya üye yapmayacağı, sadece SSCB dışında kalan eski Varşova Paktı üyelerini üye yapacağı sözü vermişti. Bu nedenle Ukrayna’nın Atlantik İttifakına üyeliğini engellediler.

Bu tatbikat, NATO ordularının ve diğer ABD müttefiklerinin birlikte çalışabilirliğini doğrulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğini aşılmaması gereken kırmızı bir çizgi haline getirdi.