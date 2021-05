Die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der israelischen Polizei begannen Mitte April 2021 in Jerusalem wegen der Vertreibung palästinensischer Familien aus dem Stadtteil Scheich Dscharrah.

Die Raketenangriffe der Hamas auf Israel und die Reaktion der Regierung Netanjahu begannen erst am 10. Mai.

Die Biden-Regierung hat dem Kongress mitgeteilt, dass sie für 735 Millionen Dollar hochpräzise Bomben an Israel liefern wird... am 5. Mai, also fünf Tage vor dem Krieg.

Neben den Häusern der Hamas-Würdenträger und den Schmuggeltunneln hat die israelische Armee systematisch Entsalzungsanlagen und E-Kraftwerke im Gazastreifen zerstört.

Die USA haben sich gegen jegliche Intervention des Sicherheitsrates ausgesprochen. Sie haben erst einen Waffenstillstand verhängt, als der israelische Munitionsbestand erschöpft war. Er wird bald durch die Lieferung der Biden-Administration ersetzt werden.