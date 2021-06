[1] «Alemania y la ONU contra Siria», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, 28 de enero ‎de 2016.

[2] «Los Contras sirios apoyados por Washington están bajo el mando de un «ex» terrorista de al-Qaeda», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 19 de diciembre de 2011.

[3] «La Hermandad Musulmana como tropa de ‎refuerzo del ejército de Estados Unidos», ‎por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 19 de julio de 2019.

[4] «La doctrina Rumsfeld-Cebrowski», por Thierry Meyssan, ‎‎Red Voltaire, 25 de mayo de 2021.

[5] «Juramento Nacional turco», Red Voltaire, 28 de enero de 1920.

[6] «Il faut envoyer l’ONU pour pacifier la Syrie» (PDF en francés), Entrevista del ‎ex presidente francés Valery Giscard d’Estaing concedida a Henri Vernet y Jannick Alimi, ‎‎Le Parisien, 27 de septiembre de 2015; «¿Por qué Francia quiere derrocar la República Árabe Siria?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 12 de octubre ‎de 2015.

[7] «Resolución 2254 (Plan de Paz para Siria)», ‎‎Red Voltaire, 18 de diciembre de 2015.

[8] “Strategic ‎Engineered Migration as a Weapon of War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, ‎Issue 1, julio de 2008; “Understanding the Coercive Power of Mass Migrations,” in Weapons of ‎Mass Migration: Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, Kelly M. Greenhill, Ithaca, ‎‎2010; “Migration as a Coercive Weapon: New Evidence from the Middle East”, in Coercion: The ‎Power to Hurt in International Politics, Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018.