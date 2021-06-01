В Сирийской Арабской Республике только что прошли выборы президента, несмотря на давление Запада, которому всегда хотелось расчленить её и привести к власти переходное правительство, как это было сделано в Германии и Японии после Второй мировой войны [1]. Тайное голосование проходило без нарушений согласно международным наблюдателям из всех стран, имеющих свои посольства в Дамаске. Башар аль-Ассад был избран большинством голосов на четвёртый срок.

Приведённые данные нуждаются в некоторых пояснениях. По сути, эта статья не отличается от той, что была написана в 2004 г. по итогам предыдущих президентских выборов. Ведь позиция Запада нисколько не изменилась, несмотря на его военное поражение.

Ситуация перед началом войны

В 2010 г., то есть до начала войны, Сирийская Арабская Республика бурно развивалась экономически, и её население росло. Её президент пользовался уважением не только в своей стране, но и во всём арабском мире. Он вместе со своей супругой свободно и безо всякого сопровождения разъезжал по всей Сирии. На Западе его считали прогрессивным деятелем, а его простоту ставили в пример другим.

Когда ООН, руководствуясь ложной информацией, разрешила Западу напасть на Ливию, катарский канал Al-Jazeera в течение нескольких месяцев напрасно требовал от телезрителей выступить в Сирии против партии БААС. После падения Ливийской Арабской Джамахирии под бомбами НАТО вооружённые формирования принялись уничтожать государственные символы в Сирии и терроризировать мирное население. Как и в Ливии, на улицах можно было видеть расчленённые трупы. В итоге, по призыву Al-Jazeera, al-Arabiya и Братьев-мусульман против президента Башара аль-Ассада начались массовые демонстрации зачастую под единственным предлогом, что он не был «верным мусульманином», а был «неверным алавитом». Ни о какой демократии речь не шла – это понятие исламистам ненавистно. А в это время на демонстрациях, организованных Сирийской национал-социалистической партией (СНСП), осуждалось правительство и чрезмерная роль спецслужб. Боевики Ливанской исламской боевой группы (ЛИБГ), которые при поддержке НАТО пришли к власти в Триполи, перевозились ООН в Турцию вместе со своим оружием под видом «беженцев», и впоследствии из них была создана Свободная сирийская армия [2]. Началась «гражданская война», а западные политики в один голос трубили «Башар должен уйти!» (а не «Демократия!»)

На протяжении двух лет события в Сирии преподносились в двух вариантах. Сирийские СМИ осуждали внешние нападки, но обходили стороной манифестации против государственной власти, а арабские заявляли о неминуемом падении режима и приходу к власти правительства Братьев-мусульман. Но на самом деле эту тайную организацию поддерживала лишь незначительная часть населения. Со временем сирийцы поняли, что несмотря на ошибки, их защищала республиканская власть, а не джихадисты.

Во время трёхлетней «гражданской войны», когда вооружённые и управляемые НАТО из Измира (Турция) джихадисты, возглавляемые турецкими, французскими и британскими офицерами, занимали сирийские деревни, Сирийская арабская армия защищала лишь население крупных городов. В 2004 г. российские ВКС по просьбе Сирии начинают наносить удары по подземным сооружениям, выстроенным джихадистами. После этого Сирийская арабская армия начинает отвоёвывать захваченные территории. А в 2014 г. при поддержке НАТО из иракских джихадистов создаётся ДАИШ («Исламское государство в Ираке и Леванте») [3]. Потребовался всего лишь один год, чтобы число иностранных джихадистов, воевавших против Сирии, превысило 250 000 человек. Так что совершенно бессмысленно говорить о «гражданской войне».

В 2014 г. в Республике создаётся министерство Национального примирения. Его возглавляет министр Али Хайдар, лидер СНСП. Все следующие семь лет войны Республика неустанно амнистирует сирийцев, сотрудничавших с агрессорами, и помогает им обустраивать свою жизнь в обществе.

Сегодня страна разделена на четыре части. Основная часть контролируется правительством в Дамаске. Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе страны, где хозяйничают джихадисты, находится под защитой турецкой армии. Северо-восток занят американцами и курдскими вооружёнными формированиями. Наконец, Голаны на юге страны оккупированы Израилем, который занял эту территорию ещё до начала агрессии.

Позиция иностранных держав

Иран и Россия представлены в Сирии легально, в полном соответствии с международным правом. А Израиль, Турция и Соединённые Штаты находятся на территории Сирии в качестве оккупантов.

Соединённые Штаты создали самую большую за всю историю военную коалицию под названием «Друзей Сирии», но не смогли добиться между ними согласия. Постепенно эти «друзья» стали действовать самостоятельно и теперь каждый из них преследует свои собственные цели.

Если Пентагон действует согласно доктрине Рамсфелда-Цебровски, и его целью является разрушение сирийского государства [4], то

Турция надеется аннексировать ранее отошедшие от неё территории Османской империи, определённые «национальной клятвой» 1920 г. [5],

Соединённое Королевство пытается вновь удовлетворить свои имперские экономические интересы,

а Франция хочет восстановить мандат, который был ей выдан Лигой наций ещё в 1922 г. [6].

После 10 военных лет стало ясно, что народ Сирии намерен сохранить Республику, и что последняя перешла в орбиту России. Теперь Запад не сможет манипулировать ею на свой лад. Ожидалось, что он примет своё поражение и изменит тон. Ничего подобного! В политике, как и в науке, доктрины не исчезают после того, как их опровергли – для этого нужна смена поколения, которое ими руководствовалось.

Запад продолжает распространять ложную информацию и называть президента аль-Ассада и Республику палачами подобно тому, как Третий рейх называл президента Де Голля слугой евреев и англичан и предводителем банды наёмников и палачей.

Ещё до выборов Вашингтон и Брюссель приняли общую позицию. Они не признают эти выборы и считают, что они противоречат резолюции 2254 СБ ООН. Однако в тексте этой резолюции [7], принятой шесть лет назад, нет упоминания о выборах президента. Наоборот, в ней утверждается, что будущее Сирии принадлежит только сирийскому народу, и что борьба против джихадистских формирований является законной. После этого последовали переговоры в Швейцарии между разными сирийскими сторонами, и одновременно они шли в России. Делегации договорились о необходимости изменения Конституции, но претворить изменения в жизнь не смогли. Постепенно «Сторонники» Запада («оппозиционеры») складывали оружие, и теперь среди них больше нет тех, кто мог бы принять участие в переговорах.

Сирийские беженцы

В 2010 г. В Сирии проживало 20 миллионов человек (а также 2 миллиона палестинских и иракских беженцев). В 2011 г. Турция выстроила на сирийской границе новые города и призвала сирийцев самим определить время, когда в их стране установится мир. При этом она использовала тактику НАТО [8] по лишению страны гражданского населения. С этой целью Турция отбирала среди беженцев суннитов и использовала их для работы на своих заводах, а других направляла в Европу. Многие сирийцы, спасаясь от войны, бежали в Ливан и Иорданию. Сегодня по данным УВКБ за рубежом проживают 5,4 миллиона сирийских беженцев.

Из-за дезорганизации сегодня нельзя точно определить число погибших в этой войне. Это, по меньшей мере, 400 000 сирийцев, если не гораздо больше, и не менее 100 000 иностранных наёмников. Неизвестно также ни число, ни национальность жителей, проживающих на территориях, подконтрольных Турции и США. Запад не прекращает озвучивать нелепые данные по этой войне. Например, сообщалось о миллионе «демократов» в восточной Гуте, но после её падения в 2013 г. их оказалось всего 140 000 (90 тысяч сирийцев и 50 000 иностранцев). Упомянутые Западом данные в три миллиона жителей, якобы проживающих в оккупированной зоне, по всей вероятности, имеют ту же цену.

А по данным Сирийской Арабской Республики в стране в настоящее время проживает 18,1 миллион человек. Но многие сирийцы уклонились от учёта и, возможно, до сих пор проживают за рубежом.

На Западе люди, забыв о своей демографической тактике и отравленные своей собственной пропагандой, убеждены в том, что сирийцы бежали из своей страны, чтобы укрыться от «диктатуры». Однако выборы на избирательном участке при посольстве в Ливане вылились в демонстрацию победы над иностранными агрессорами и продемонстрировали верность Республике. Большинство сирийских беженцев утверждают, что они бежали не от «режима», а от джихадистов. То же самое происходило и в 2014 г.

Кандидатура Башара аль-Ассада

В противоположность распространённому мнению, Башар аль-Ассад не стал президентом по наследству. Он не готовил себя к политике. Поселившись в 1992 г. В Лондоне, он намеревался стать офтальмологом. Стараясь служить людям, он отказался открыть собственную клинику для богачей, а предпочёл работать в больнице, обслуживавшей всех граждан. Однако после смерти его брата Басселя он соглашается вернуться в страну и поступает в военную академию. В 1998 г. отец назначает его главой сирийского информационного агентства, а затем поручает ему дипломатические миссии. После смерти президента Хафеза аль-Ассада Башар не выдвигает себя в президенты, и страна погружается в период неопределённости. И только под давлением единственной в то время партии БААС он соглашается выставить свою кандидатуру на пост президента. Его решение было подтверждено не выборами, а путём референдума.

Став президентом, он старается либерализовать и модернизировать страну. Он в это время действует так, как и все европейские политики, ни хуже, ни лучше. Но в мае 2011 г., когда на страну напали, а Запад предлагал ему привилегии, если он согласится уйти, он не согнулся и продолжал бороться. Семья Ассада (на арабском значит лев) известна своим чувством долга и способностью не поддаваться страху. Этот человек проявит себя как исключительный руководитель. Подобно Шарлю де Голю, он прошёл путь от обычного человека до освободителя своей родины.

Президентские выборы 2021 г.

По сирийским законам представлять свою кандидатуру на выборах имеют право только лица, которые проживали в стране последние десять лет, то есть не выезжали из Сирии во время войны. Это позволяет лишить доступа во власть тем, кто продался Западу. Поэтому на выборах 2021 г. были представлены три кандидата. Кандидаты имели возможность обсудить социальные проблемы, созданные войной, и предложить способы их разрешения.

Однако само голосование стало всеобщим выражением благодарности тому, кто спас нацию от поражения. В выборах приняли участие 76,64% избирателей, а 95,1 % из них проголосовали за Башара аль-Ассада. Это больше, чем в 2014 г.

Запад эту победу, конечно, не признал. Он не в состоянии забыть о своих преступлениях и пытается их замаскировать. Но большая часть домов в стране разрушена, целые города превращены в руины. 1,5 миллиона сирийцев стали калеками, а, по меньшей мере, 400 000 из них погибли.