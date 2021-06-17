ABD ve Rusya, Cenevre’deki zirve, II. Yalta öncesinde İsrail konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya, revizyonist başbakan Binyamin Netanyahu’yu devirmek için Moldovalı Avigdor Liberman üzerinde iki yıl boyunca baskı yapmıştı. Ancak Liberman, ABD tarafından desteklenmeye devam ediliyordu.

Netanyahu, Likud’un atası, Revizyonist Parti’nin kurucusu Vladimir Jabotinsky’nin özel sekreterinin oğludur. Onun doktrinine göre Filistin, « topraksız bir halk için, halksız bir topraktır ». Bu nedenle, yerli halklar, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kızılderililerin olduğu için ihmal edilebilir bir sayıdadır.

Bununla birlikte, son yıllarda Netanyahu, Washington ve Moskova arasında ustaca oynadı ve ABD’den daha sık Rusya’ya gitti. Aslında, kendisini her iki tarafta da dayanılmaz hale getirdi. Sonuç olarak Biden yönetimi, eski müttefikinden kurtulmak için, iki yıldaki dördüncü kez yapılan genel seçimleri kullandı. Bunun için iki yıldır muhalefet ettiği bir muhalefet ittifakını cesaretlendirmesi yeterli oldu.

Knesset tarafından 13 Haziran’da yeni Başbakan Naftali Bennett ve Yaïr Lapid etrafında milliyetçi temelde yeni bir hükümet kuruldu.