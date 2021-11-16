Mossad’a göre, Lübnan Hizbullah’ından bir ekip birkaç haftadır Kolombiya’nın Bogota kentinde bir gözetleme teknolojisi şirketi için ofis açan eski bir İsrail istihbarat yetkilisini izliyor. Ekibin bu istihbaratçıya ve ABD’li diplomatlara suikast hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.

El Tiempo’ya göre, Savunma Bakanı Diego Molano iki hafta önce Hizbullah ajanlarını tutuklamaya çalıştı.

Kolombiya, özellikle bir dönemler FARC’ın rehinesi olan Ingrid Betancourt’un serbest bırakılması sırasında olmak üzere, birçok kez özel İsrail askeri şirketi CST Global’e başvurdu.

İsrail, düzenli olarak Hizbullah’ı Latin Amerika ve Avrupa’daki askeri eylemlerde bulunmakla suçlamakla birlikte, Hizbullah bunu her zaman reddediyor. En ünlü olay 1994 yılında Arjantin İsrailli Kardeşlik Derneği’ne (Amia) karşı Buenos Aires’te gerçekleşen saldırıdır, ancak bugüne kadar Lübnanlı örgüte karşı hiçbir kanıt ortaya konulamamıştır. Ama Tel Aviv, Hizbullah’ın iddia ettiği gibi bir direniş ağı değil, uluslararası bir terör örgütü olduğunu gösterme konusundaki ümidini kaybetmemiş görünüyor.

Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve 95 kişilik büyük bir heyet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşmek üzere Tel Aviv’e gelerek teknolojik alışverişlerden sorumlu bir ofis açtılar.