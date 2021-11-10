Libya Ulusal Ordusu’na komuta eden ve Sirenayka’yı (ülkenin Kuzeydoğusu) fiilen yöneten Mareşal Halife Haftar, oğlu Saddam’a İsrail ile müzakere etme görevi verdi.

Saddam, Fransız lobicilerin eşliğinde, 1 Kasım 2021’de Dubai’den P4-RMA tescilli bir Falcon jeti ile Ben Gurion Havalimanı’na (Lod, İsrail) geldi. Sadece birkaç dakika pistte kaldı; İsrail Güvenlik Konseyi’nde Libya’dan sorumlu eski bir Şin Bet subayı olan Nimrod Gez’i kabul etmek için bu süre yeterli oldu. Uçak 90 dakika sonra Bingazi’ye (Libya) doğru havalandı.

Ha’aretz’e göre, müzakereler bir yandan Libya’da yaklaşan seçimler ve sandıktan çıkacak hükümetin İsrail’i tanıma olasılığına, diğer yandan İsrail’in Mareşal Haftar’ın seçimi kazanması için verebileceği desteğe odaklandı [1].