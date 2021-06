Op 16 juni werd de top VS-Rusland in Genève door president Biden omschreven als "goed, positief" en door president Poetin als "vrij constructief". Moeten we ons daarom een beetje gerustgesteld voelen in een situatie waarin Europa het voortouw neemt in wat de NAVO "het dieptepunt in onze betrekkingen met Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog" noemde? De feiten vertellen ons iets anders. Op hetzelfde ogenblik dat de VS-Rusland-top in Zwitserland aan de gang was, was in de Baltische Zee de Baltops 50 aan de gang, een van de 20 grote militaire oefeningen van de VS-NAVO in Europa in 2021. De Baltops 50 werd georganiseerd en geleid door de commandant van de Amerikaans-Afrikaanse zeestrijdkrachten met hoofdkwartier in Napels-Capodichino, admiraal Robert Burke, die tegelijkertijd hoofd is van het NAVO-commando in Lago Patria (JFC-Naples). Van 6 tot 18 juni hebben meer dan 4.000 soldaten met 40 schepen en 60 vliegtuigen - behorend tot 18 lidstaten en partnerlanden van de NAVO, waaronder Italië - de lucht-zeeoorlog beoefend in de Baltische Zee en de omliggende regio’s", dicht bij het Russische grondgebied. Oorlogsschepen en bommenwerpers met nucleair vermogen namen ook deel aan de manoeuvre, en voor de eerste keer werd het nieuwe NAVO-ruimtevaartcentrum in de oefening geïntegreerd.

Hoewel deze grote oorlogsoefening duidelijk tegen Rusland gericht was, verklaarde president Poetin in de persconferentie na de top "Wij houden militaire oefeningen op ons grondgebied, wij brengen ons materieel en personeel niet dicht bij de grenzen van de Verenigde Staten van Amerika, zoals de VS en hun partners nu dicht bij onze grenzen doen".

De geografische locatie van de strijdkrachten, vooral de nucleaire, is van primordiaal belang: een tactische raket die op 10.000 km afstand wordt opgesteld, kan het doel niet raken, maar heeft, indien hij op 1.000 km. wordt opgesteld, hetzelfde vernietigende effect als een ICBM. De verklaring van de twee presidenten over "strategische stabiliteit", met inbegrip van de uitbreiding van het New Start Treaty voor de controle op kernwapens, zal teniet worden gedaan indien de VS, zoals gepland, nieuwe "tactische" kernwapens in Europa installeert.

Deze en andere belangrijke kwesties zijn genegeerd door de media, die volgens de aanwijzingen van Washington de Top hebben gebruikt als een soort proces met Poetin in de beklaagdenbank. De president van de Verenigde Staten is een openbaar minister die niet alleen de vragen beantwoordde zoals Poetin, nadat hij geweigerd had de traditionele gezamenlijke persconferentie te houden, maar ook zijn eigen verslag over de Top presenteerde. Volgens Biden heeft hij Poetin verteld hoe hij reageert telkens wanneer hij schendingen van de mensenrechten in Rusland en elders ziet: "Hoe zou ik de president van de Verenigde Staten van Amerika kunnen zijn en me niet uitspreken tegen schendingen van de mensenrechten? Het verdedigen van fundamentele vrijheden maakt deel uit van het DNA van ons land".

Dit is plechtig verklaard door de huidige president van de Verenigde Staten, de Democraat Joseph Biden die in 2001 de oorlog van de Republikeinse president Bush in Afghanistan steunde en in 2002 een tweepartijdige resolutie bevorderde die president Bush toestemming gaf Irak binnen te vallen op grond van (later vals gebleken) beschuldigingen dat het land massavernietigingswapens bezat.

Dit werd plechtig verklaard door Joseph Biden, die als vice-president van de regering-Obama een van de architecten was van de VS-NAVO-oorlogen tegen Libië en Syrië, hij steunde islamitische fundamentalistische groeperingen om deze landen van binnenuit te ondermijnen, hij was voorstander van het inzetten van neonazi’s in Oekraïne voor de putsch die de nieuwe confrontatie met Rusland opende. Hij was een van de architecten van de "dodenlijst", met mensen van over de hele wereld die in het geheim werden gedood omdat ze schadelijk werden geacht voor de Verenigde Staten [1]. Deze oorlogen en geheime operaties hebben direct en indirect miljoenen doden en de ergste schendingen van de mensenrechten veroorzaakt.

Aan goede gevoelens ontbreekt het echter niet: in een lange officiële rouwadvertentie op Twitter (volledig gerapporteerd door Ansa), kondigde president Biden aan: "Onze harten zijn zwaar vandaag als we u laten weten dat onze geliefde Duitse herder Champ vredig thuis is overleden".