Laut dem Sprecher des Pentagon, Admiral John Kirby, ist Präsident Joe Biden befugt, Daesh-Zellen in Afghanistan zu bombardieren, kraft des Gesetzes von 2001, das den Einsatz militärischer Gewalt erlaubt (Authorization for Use of Military Force - AUMF).

Es handelt sich um eine zumindest extensive Auslegung dieses Textes, da Daesh damals noch nicht existierte.

Vor allem schien Präsident Biden bei den Verhandlungen in Genf (Jalta 2) auf das AUMF-Gesetz von 2001 zu verzichten, das den "endlosen Krieg" (die Rumsfeld / Cebrowski-Strategie) zulässt.