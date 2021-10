Pentagon sözcüsü Amiral John Kirby’ye göre, Başkan Joe Biden, 2001 tarihli Askeri Güç Kullanım Yetkisi Yasası (Authorization for Use of Military Force – AUMF) kapsamında Afganistan’daki IŞİD hücrelerini bombalama yetkisine sahip.

Bu, en hafif tabirle bu metnin fazlasıyla geniş bir yorumudur, çünkü o zamanlar IŞİD yoktu.

Üstelik Cenevre’deki müzakereler sırasında (« 2. Yalta » olarak bilinen), Başkan Biden, « sonsuz savaşa » izin veren 2001 AUMF yasasından (Rumsfeld/Cebrowski stratejisi) vazgeçmiş görünüyordu.