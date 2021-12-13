Finlandiya Hava Kuvvetleri avcı uçağı ihalesini Lockheed Martin (Amerika Birleşik Devletleri) kazandı. İhalede beş şirket rekabet halindeydi: Boeing (F/A-18EF Super Hornet), Lockheed Martin (F-35 Lightning II), Dassault (Rafale), Eurofighter (Typhoon) ve Saab (Gripen E/F).

ABD ile Fransa arasındaki rekabet, Avustralya denizaltı sözleşmelerinin Birleşik Krallık lehine iptal edilmesiyle (AUKUS anlaşması) doruğa ulaştı. Fransa, ne İsviçre pazarından ne de Finlandiya pazarından herhangi bir telafi ihalesini elde etmeyi başaramadı. Ancak çok daha büyük olan Birleşik Arap Emirlikleri mega pazarını kazanmayı başardı.