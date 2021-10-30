Мы, Президент Франции, Канцлер Германии, Премьер-министр Великобритании и Президент Соединенных Штатов, встретились сегодня в Риме для обсуждения рисков, создаваемых для международной безопасности эскалацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость обеспечить, чтобы Иран никогда не смог разработать или приобрести ядерное оружие, и совместно изложили нашу серьезную и растущую озабоченность тем, что, хотя в июне Иран приостановил переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), он ускорил темпы провокационных шагов в ядерной сфере, таких как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана. У Ирана нет реальной гражданской потребности ни в одной из этих мер, но обе они важны для программ создания ядерного оружия.

Эти шаги стали еще более тревожными из-за одновременного сокращения Ираном сотрудничества и уровня прозрачности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы согласились с тем, что продолжающийся прогресс Ирана в ядерной области и создаваемые им препятствия на пути работы МАГАТЭ поставят под угрозу возможность возвращения к СВПД.

Нынешняя ситуация подчеркивает важность решения этой проблемы путем переговоров, которое предусматривает возвращение Ирана и США к полному соблюдению СВПД и обеспечивает основу для продолжения дипломатического взаимодействия для урегулирования остающихся спорных вопросов – вызывающих обеспокоенность как у нас, так и у Ирана. В этом духе мы приветствуем четко продемонстрированную Президентом Байденом приверженность возвращению США к полному соблюдению СВПД и выполнению его условий в полном объеме до тех пор, пока Иран будет делать то же самое.

Мы убеждены, что можно быстро достичь и реализовать договоренность о возвращении к полному соблюдению и обеспечить в долгосрочной перспективе, чтобы ядерная программа Ирана осуществлялась исключительно в мирных целях.

Возвращение к соблюдению СВПД обеспечит отмену санкций с долгосрочными последствиями для экономического роста Ирана. Это будет возможно только в том случае, если Иран изменит курс. Мы призываем Президента Раиси воспользоваться этой возможностью и в срочном порядке вернуться к добросовестным усилиям по завершению наших переговоров. Это единственный верный способ избежать опасной эскалации, которая не отвечает интересам ни одной страны.

Мы приветствуем региональные дипломатические усилия наших партнеров из числа государств Персидского залива по деэскалации напряженности и отмечаем, что возвращение к СВПД приведет как к отмене санкций, что позволит укрепить региональное партнерство, так и к снижению риска ядерного кризиса, который подорвал бы региональную дипломатию. Мы также подтверждаем нашу общую решимость преодолевать более широкие проблемы в области безопасности, вызванные действиями Ирана в регионе.

Мы привержены продолжению тесного сотрудничества с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Верховным представителем Европейского союза в качестве Координатора в решении этого важнейшего вопроса.