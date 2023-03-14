Знаменательное событие, важность которого не воспринимается за пределами Ближнего Востока: Саудовская Аравия и Иран помирились... в Китае. Три подписи под соглашениями перетасовывают все карты в этом регионе.

С XIX века на руинах Османской империи в арабском мире доминировали сначала Великобритания и Франция, затем Соединенные Штаты. Эти державы принесли одновременно свободу и угнетение. Великобритания преуспела в том, что разделяла народы и сталкивала их друг с другом с тем, чтобы получить доступ к богатствам региона почти не прибегая к военной силе. Франция была разделена между ярыми колонизаторами и просвещенными противниками колонизации. Соединенные Штаты всегда демонстрировали имперское видение региона, за исключением нескольких лет в конце Второй мировой войны, когда они поддерживали националистов.

Этот период закончился при посредничестве Китая. Как всегда, Китай долго наблюдал и действовал медленно, но настойчиво.

Подписанным соглашениям предшествовали длительные переговоры сначала в Ираке, а затем в Омане. Мусульманское население в Ираке на треть состоит из суннитов и на две трети из шиитов. Во время войны против Ирана иракские шииты с ожесточением воевали с иранскими шиитами. Сегодня лидер шиитов Муктада аль-Садр, чтобы показать своим соотечественникам суннитам, что он не подчиняется Ирану, был вынужден отправиться в Эр-Рияд. Ирак, как никто другой, нуждается в мире, чтобы выжить. А Оман, строго говоря, не является ни шиитским, ни суннитским. Султанат претендует на третье течение - ибадизм. Поэтому он может законно претендовать на роль посредника между суннитами и шиитами.

Во время своей поездки в Эр-Рияд в декабре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин не пытался льстить своим собеседникам и не добивался от них льготных тарифов на нефть. Напротив, он назвал вещи своими именами: пока регион является ареной непрекращающейся конфронтации, строительство Шелкового пути и развитие торговли там невозможно. Он также не стремился защищать невнятные интересы своих иранских союзников. Хотя последние претендовали на острова в Персидском заливе и Ормузском проливе, Малый и Большой Тунб, а также Абу-Муса, президент Си включил свою поддержку ОАЭ в совместное коммюнике, которое он подписал с Советом сотрудничества стран Персидского залива . Его авторитет позволил ему убедить стороны в том, что Иран никогда не обзаведётс [1]я атомной бомбой. Китайцы были союзниками Ирана на протяжении нескольких тысячелетий. Китайские статуи можно увидеть в древнем городе Персеполисе и на Великом шелковом пути, и говорили тогда не на мандаринском языке, а на фарси (персидском языке). Пекин, который участвовал в переговорах «4+1» по иранской ядерной программе, точно знает, что обвинения Запада в иранских амбициях несостоятельны.

Всем стало ясно, что Пекин позиционирует себя не в соответствии со своими интересами или интересами своих союзников, а в соответствии со своими принципами. Китай оказался надежным партнером, или, по крайней мере, более надежным, чем Запад.

Для Китая есть определенный смысл в примирении мусульман между собой, в то время как Запад обвиняет его в притеснении мусульманского меньшинства в Синьцзяне, утверждая при этом, что он держит в тюрьме 1,5 миллиона уйгуров. Тем не менее, как напомнил президент Си своему парламенту на прошлой неделе, 150 миллионов туристов смогли свободно путешествовать по стране и увидеть, что ислам - такая же религия, как и любая другая, и что в Китае нет такого количества тюрем, чтобы содержать в них такое количество заключённых.

В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты подписали Пакт Куинси с королем Ибн Саудом, основателем государства, носящего его имя, - Саудовской Аравии. Этот документ, точный текст которого не был опубликован, гарантировал, что Вашингтон будет получать саудовскую нефть для своих вооруженных сил (не для гражданской экономики) в обмен на обязательство защищать династию Саудов. Он был продлен в 2005 году президентом Джорджем Бушем-младшим.

Впоследствии Запад, вслед за президентом США Джимми Картером, посчитал, что доступ к ближневосточной нефти - это вопрос не суверенитета государств-производителей, а их национальной безопасности [2]. Это означало, что арабы и персы должны были подчиниться иностранному военному присутствию. С этой целью Вашингтон в 1983 году создал региональное командование ЦентКом и разместил там ряд военных баз. Региональный «вице-король», по выражению Пентагона, мог уничтожить любое государство, которое отказывалось продавать ему углеводороды. Кстати, арабы и персы не возражали, поскольку США платили больше, чем британцы и французы.

Это господство с самого начала означало несчастье для населения. Вашингтон, разочарованный антиимпериалистическим упорством аятоллы Рухоллы Хомейни, которому он помог свергнуть шаха Резу Пехлеви, подтолкнул одного из своих агентов, президента Саддама Хусейна, к войне против Ирана. В течение восьми лет (1980-88 гг.) Запад, поддерживая одновременно обе стороны, лишил их миллиона жизней.

В 1987 году в Мекке произошли жестокие столкновения между иранскими паломниками и саудовской полицией. Иран в первый раз разорвал дипломатические отношения вплоть до 1991 года.

В то время для Вашингтона речь шла не о противостоянии суннитов против шиитов, а арабов против персов. Сразу после развала СССР Пентагон развязал войну в Боснии-Герцеговине (1992-95), европейском мусульманском государстве. Для американских стратегов это был вопрос проверки возможности раздела всей страны (Югославии) и мобилизации своих союзников против населения русской культуры (сербов, черногорцев и македонцев). Они поручили формирование мусульманских войск другому своему агенту Усаме бен Ладену, который став военным советником президента Алии Изетбеговича координировал действия саудовских сил передового базирования и иранской революционной гвардии на поле боя [3].

Люди, которые творят историю, редко руководствуются теологическими соображениями. Они защищают то, что, по их мнению, отражает интересы их народа. Тот факт, что в течение трех лет саудовские и иранские вооруженные силы воевали не друг против друга, а бок о бок, не мешало их богословам критиковать друг друга. Мы должны отличать политику от деяний священнослужителей. Я имею в виду не религии, а именно священнослужителей, и мы не должны переоценивать их роль.

В 2011 году, когда Министерство иностранных дел Великобритании начало операцию Арабская весна на манер Великого арабского восстания 1916-1918 годов (Лоуренса Аравийского). Целью Лондона было свержение правительств, на которые он не имел влияния, но народ пытался обрести настоящую свободу, и повсюду вспыхивали бунты. Многие страны пошли по пути имама Хомейни. Революция вспыхнула в Бахрейне, где народ, в основном шиитский, пытался свергнуть правящий суннитский клан. Испугавшись, Саудовская Аравия вводит свои танки и подавляет восстание. Иран поддерживает шиитских революционеров против саудовских танков. Именно в этот момент, а не раньше в новейшей истории Ближний Восток раскололся на суннитов и шиитов.

В ходе сирийской войны этот раскол будет только углубляться. Запад поддерживает Братьев-мусульман, Пентагон пытается всё разрушить и посеять всеобщий хаос (доктрина Рамсфельда-Цебровского), а Ось сопротивления (вокруг Ирана) противостоит этому.

Однако две вещи не дали этому случиться:

– Это, с одной стороны, альянс между Сирией и Ираном, который не имеет никакой связи с происходящими событиями. Он возник ещё в те времена, когда шах Ирана считал себя жандармом региона. Соединенные Штаты попросили его заключить союз с Сирией (которая ещё не была басистской) в противовес Израилю.

– С другой стороны, в 2015 году, когда Сирия начала слабеть, а у Ирана уже не было достаточно средств, чтобы помочь ей, в ситуацию вмешалась Россия, поддержав Сирийскую Арабскую Республику в борьбе против джихадистов.

События ускоряются. В 2015 году во время паломничества в Мекку произошла новая давка, в которой погибли, кроме прочих, иранцы, а саудовская полиция не вмешалась. В Йемене Иран поддерживает Помощников Аллаха (Ансаралла) против саудовцев, которые вместе с Израилем пытаются контролировать страну и получить доступ к её нефтяным богатствам [3]. Наконец, в 2016 году Эр-Рияд казнит лидера своей внутренней оппозиции, шиитского шейха Нимра аль-Нимра, вместе с джихадистами [4]. Иран отреагировал на эту провокацию и разорвал дипломатические отношения с Саудовской Аравией.

В течение 7 лет Ближний Восток был парализован. Ни один конфликт не может быть урегулирован, если он основан на разных толкованиях ислама. Но это именно то, чего хотел Запад и чего добивался Израиль. Поэтому неудивительно, что единственно, кого возмутил саудовско-иранский мир, - это израильтяне.

Только что подписанное соглашение было достигнуто при посредничестве Китая на основе принципа невмешательства во внутренние дела. Иранцы могли опасаться, что саудовские шииты поплатятся за это, как это произошло шесть лет назад с шейхом Нимром аль-Нимром. Но Тегеран понял, что времена изменились. Эр-Рияд будет уважать свое шиитское меньшинство, потому что он тоже заинтересован в мире. Но это вряд ли помешает саудовским суннитам руководствоваться в дальнейшем своими дискриминационными предрассудками.

Международные отношения, за которые выступают Пекин и Москва, основаны на взаимном уважении, а не на конфронтации. Западному принципу разделения народов и сталкивания их друг с другом они противопоставляют торговлю и сотрудничество.