Ссылаясь на письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки от 11 сентября 2023 года (S/2023/661) и приложение к нему, где содержится очеред-ное необоснованное утверждение о «нарушениях» пункта 4 приложения B к резолю-ции 2231 (2015) Совета Безопасности, я хотел бы вновь изложить принципиальную позицию Российской Федерации по этому вопросу.

Поскольку эти заявления о так называемых «иранских беспилотниках на Укра-ине» тиражируются Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Францией и Германией довольно давно, я хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация уже неоднократно (за последнее время — в моих письмах от 23 мая 2023 года (S/2023/373), 14 июня 2023 года (S/2023/440) и 25 августа 2023 года (S/2023/628)) демонстрировала их неуместность. Вышеупомянутое письмо Соединенных Штатов вписывается в череду беспочвенных заявлений, распространенных в Совете Безопас-ности ранее. Обвинения против Исламской Республики Иран не подкрепляются ника-кими вещественными доказательствами нарушения процедур, установленных резолю-цией 2231 (2015) и приложением B к ней.

В отсутствие сколь-нибудь убедительных аргументов манипулятивный характер приобщенного к письму материала, подготовленного Разведывательным управлением Министерства обороны Соединенных Штатов, очевиден: он состоит из бессвязных элементов и искусственных предположений. На фотографиях каких-то механизмов и обломков нет видимых признаков связи с Исламской Республикой Иран. Невозможно ни проверить подлинный характер так называемых «доказательств», представленных Соединенными Штатами, ни достоверно убедиться, что они были собраны на Укра-ине.

Среди этих бессвязных «доказательств» — неуместные фотографии официаль-ных представителей Соединенных Штатов, высказывающих свои суждения по вопро-су о якобы происходящих передачах беспилотных летательных аппаратов, а также изображения слабо поддающихся идентификации предметов, сопровождаемые ком-ментариями о том, как их следует трактовать (например, об «ознакомлении» россий-ской делегации с иранскими беспилотными летательными аппаратами). Ссылки на не-кую «недавно рассекреченную информацию» и некие «заслуживающие доверия неза-висимые организации», а также использование таких утвердительных конструкций, как «результаты анализа подтверждают», «наглядно доказать» и т. д., являются хо-рошо известными методами, которые широко используются официальными предста-вителями Соединенных Штатов для манипулирования общественным мнением или выдвижения обвинений в стиле «highly likely». Как это часто бывает, результаты «визуального сравнения», проведенного Разведывательным управлением Министер-ства обороны Соединенных Штатов, сопровождаются оговорками, например «практи-чески идентичны», «похожи» или (еще того хлеще) «хуситы пока не прибегали к бое-вому применению этой системы, но публично демонстрировали, что обладают ею» и т. д. За этой лексикой стоит явная попытка авторов переложить ответственность за от-сутствие убедительных доказательств и базировать свои обвинения не на конкретных фактах, а на использовании определенных антииранских и антироссийских настроений.

Некоторые единицы «доказательств», представленных Соединенными Штатами, не только не выдерживают никакой проверки, но и имеют неприкрыто фальшивый характер. Взять хотя бы одну из фотографий, на которой Президент Украины изоб-ражен стоящим рядом с обломками беспилотного летательного аппарата, длина кото-рого практически равна росту стоящего, тогда как от беспилотника, имеющего пред-положительно иранское происхождение, следовало бы ожидать длины в примерно 2,6 м. Далее, надпись по-русски на одном из мнимых беспилотных летательных аппара-тов совершенно явно нанесена рукой человека, не владеющего русским языком. Кро-ме того, мы наблюдаем покушения на причинно-следственную связь, к каковым отно-сится попытка выдать слова Резы Талаи-Ника, заместителя Министра обороны Ис-ламской Республики Иран, за «публичное признание» мнимых передач Российской Фе-дерации беспилотных летательных аппаратов.

В контексте очередной попытки Соединенных Штатов давать указания Секрета-риату Организации Объединенных Наций и беспочвенно заявлять, что он «обязан вы-полнить свой мандат по изучению доказательств передачи Ираном беспилотных лета-тельных аппаратов России в нарушение пункта 4 приложения B к резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности», я хотел бы напомнить, что Российская Федерация неод-нократно привлекала внимание к задачам Секретариата в отношении резолюции 2231 (2015), которые исчерпывающе перечислены в записке Председателя Совета Безопас-ности от 16 января 2016 года, озаглавленной «Задачи Совета Безопасности согласно резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности» (S/2016/44). Мы отвергаем попытки Соединенных Штатов изобразить свои предположения как неоспоримые факты, нарушая при этом не только мандат Секретариата, но и Устав Организации Объеди-ненных Наций, в частности статью 100.

Поскольку такие попытки продолжаются, мы еще раз настоятельно призываем Секретариат Организации Объединенных Наций руководствоваться ответственным и бдительным подходом, не поддаваясь давлению тех, кто пытается легитимировать не-обоснованные и политически мотивированные утверждения, и строго соблюдать свой мандат в отношении резолюции 2231 (2015), а также Устав Организации Объединен-ных Наций. Мы хотели бы вновь заявить, что любую деятельность Секретариата, не предусмотренную его мандатом, Российская Федерация будет расценивать как умыш-ленную провокацию, направленную на подрыв осуществления резолюции 2231 (2015) и многостороннего процесса восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.