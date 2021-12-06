Ксиомара Кастро избрана президентом Гондураса с результатом в 53% голосов.
Бывшая супруга предыдущего президента Мануэля Зелая, который был свергнут в 2009 году в результате военного переворота, поддержанного США и Израилем. [1]
Страна Гондурас стала своего рода колонией Тайваня, может вскоре вернуться в сферу влияния Народной Республики Китай.
Любов ИЛЕТ
[1] « Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA » (ЮжКом берет власть в стране-участнике АЛБА), par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 29 juin 2009.