Ксиомара Кастро избрана президентом Гондураса с результатом в 53% голосов.

Бывшая супруга предыдущего президента Мануэля Зелая, который был свергнут в 2009 году в результате военного переворота, поддержанного США и Израилем. [1]

Страна Гондурас стала своего рода колонией Тайваня, может вскоре вернуться в сферу влияния Народной Республики Китай.