Nicaragua heeft onlangs zijn diplomatieke betrekkingen met de Republiek China (Taiwan) opgezegd ten gunste van diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China. Deze verandering zou het trans-oceanisch kanaalproject nieuw leven kunnen inblazen.

In 2014 was een Chinese supermiljardair, Wang Jing, bezig met de ontwikkeling van een project om het Panamakanaal door Nicaragua te dupliceren. De Verenigde Staten hebben onmiddellijk een protestbeweging georganiseerd waarin de ecologische gevolgen van een dergelijk project aan de kaak werden gesteld (ook al zou het in totaal de gevolgen van het internationale vervoer aanzienlijk verminderen). Uiteindelijk is door de financiële crisis van 2018 het project stopgezet.

De VS hebben in 1903, tijdens de Colombiaanse burgeroorlog, Panama kunstmatig gecreeerd. Zij bedachten een zogenaamde onafhankelijkheidsbeweging die zij financierden en organiseerden om het Panamakanaal te voltooien en te controleren. Deze staat bleef een marionetteninstelling in hun dienst totdat generaal Omar Torrijos erin slaagde de soevereiniteit van zijn land over het kanaal te herstellen. Na zijn door de VS geplande dood, nam generaal Manuel Noriega de macht over. Hij werd ten val gebracht door de VS, die zijn kleine land aanvielen, waarbij ten minste 3.500 mensen omkwamen.

Costa Rica (2007), Panama (2017), El Salvador (2018), Nicaragua (2021) en binnenkort Honduras (2022) hebben de betrekkingen met Taiwan verbroken. China zou het kanaalproject dan ook nieuw leven kunnen inblazen als onderdeel van zijn Zijderoutes.