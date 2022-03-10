С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Дон-басса, и всё это время — почти восемь лет — украинская власть и представители во-енизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. Среди по-гибших — старики и дети; жизни других навсегда искалечены серьезными травмами. Пример тому — судьба Вани Воронова, который чудом остался жив после разрыва снаряда. Эти люди, и тем более дети, не участвуют в вооруженном конфликте; это очевидно и для самих украинских военнослужащих, осуществляющих прицельный огонь по жилым домам, школам, больницам, домам культуры, объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и общественному транспорту. Тем не менее официальные украинские власти не обращают внимания на безжалостные расстрелы, не обеспечивают гарантии безопасности для мирного населения. Напротив, по сути, игнорируют эту проблему и поощряют незаконные действия своих военнослужащих, несмотря на заключенные соглашения на международном уровне.

Имея все законные основания, с 2014 года Следственный комитет России осу-ществляет расследование сотен преступлений террористической и экстремистской направленности против мира и безопасности человечества, совершенных в ходе во-оруженного конфликта. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уго-ловных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Их фигурантами стано-вятся представители военного и политического руководства Украины, члены ради-кальных националистических объединений «Правый сектор», «Добровольческий украинский корпус», участники батальона «Азов» и все те, кто причастен к этим пре-ступлениям.

Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона обстрели-вает населенные пункты двух самопровозглашенных республик, осуществляет при-менение тактических ракетных комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступатель-ного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свой-ства, а также стрелкового огнестрельного оружия. В результате среди раненых и уби-тых — тысячи мирных жителей, уничтожено и частично разрушено более 2200 объ-ектов гражданской инфраструктуры.

Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со сто-роны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения.

За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признано потер-певшими более 22 тысяч, в том числе около 2,5 тысячи несовершеннолетних. Уже сейчас за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, в ходе вооруженного конфликта, к уголовной ответственности заочно привлечено 103 лица, в том числе бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослу-жащие Вооруженных сил Украины, осуществляющие обстрелы мирного населения.

Среди преступлений украинских силовиков и представителей власти — не толь-ко применение запрещенных средств и методов ведения войны, но и убийство россий-ских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журнали-стов, истязание, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развя-зыванию агрессивной войны и другие преступления.

Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Укра-ины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ. Их цель — последующий обмен людей на украинских военнослужащих, причинение увечий своим пленным, жестокое обращение, пытки, истязания мирных жителей юго-востока Украины.

Ранее состоялся приговор в отношении Савченко, которую суд признал винов-ной в совершении убийства российских журналистов и незаконном пересечении госу-дарственной границы Российской Федерации. Еще один осужденный — Литвинов, ко-торый признан виновным в совершении на территории Украины разбойного нападения на гражданина России. Заочно осужден ряд других лиц. Зафиксирован 21 случай напа-дения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а так-же воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан России на терри-тории Украины. Установлено 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них — и бывшие депутаты Верховной Рады Украины Лозовой и Парасюк. Работа по идентификации других нападавших продолжается.

Полученные в ходе расследований доказательства используются и при формиро-вании позиции государства в различных международных судебных инстанциях. Рас-сматриваемый в Европейском суде по правам человека иск России против Украины ос-новывается на переданных Следственным комитетом копиях материалов уголовных дел по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, нападения на российские учреждения, обстрелов Ростовской области, убийств и иных насильственных действий в отношении журналистов.

При содействии Следственного комитета России представителями российских ад-вокатских образований обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в Европейский суд по правам человека около 7,5 тысячи жалоб потер-певших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требо-ваний, подлежащих возмещению, составляет более 350 миллионов евро.

Подобные противоправные действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно за все преступления придется отвечать по закону. Если для властей и право-охранительных органов Украины криминализация сознания граждан является допу-стимой, то Следственный комитет России не будет оставаться в стороне от происхо-дящего произвола. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого причастного к преступлениям против мира и безопасности человечества, против граждан России.

Ведомством принимаются все возможные меры для реализации принципа неот-вратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях.

Выступая гарантом применения к виновным мер уголовно-правового воздей-ствия, Следственный комитет России и дальше будет реагировать на каждое совер-шенное противоправное деяние соразмерно его общественной опасности.