Knesset-Sprecher Mickey Levy reagierte nicht auf die Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sich per Video an seine Versammlung zu wenden. Er begründete es mit der Abwesenheit vieler Abgeordneter und riet zu einem privaten Zoom-Meeting.

Der israelische Premierminister Naftali Bennett rief Präsident Zelensky an, um ihm zu raten, die russischen Bedingungen zu akzeptieren, vor allem die Zerstörung von Denkmälern, die zum Gedenken an den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera errichtet wurden, und die Verhaftung von Neonazis, die er in seine Armee aufgenommen hatte.