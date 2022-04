Der russische Kreuzer Moskwa sank bei seinem Abschleppen nach Sewastopol. Er war durch ein Feuer schwer beschädigt worden, gefolgt von einer Explosion oder umgekehrt. Die Berichte sind widersprüchlich.

Die Briten sind der Ansicht, dass sie eine entscheidende Rolle bei dieser Zerstörung gespielt haben. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurde das Schiff durch zwei in der Ukraine hergestellte Neptun-Raketen mit US-amerikanischen und britischen Verbesserungen zerstört.

Dem britischen Atom-U-Boot Conqueror war es gelungen, den in den USA gebauten argentinischen Kreuzer ARA General Belgrano während des Falklandkrieges am 2. Mai 1982 zu torpedieren und zu versenken. The Sun schrieb dann auf der Titelseite: "Gotcha" (wir haben euch [getroffen]).