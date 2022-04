Die Frankfurter Allgemeine Zeitung enthüllt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), - das sowohl die Internetdaten der externen Geheimdienste (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BND) als auch der internen Dienste (Bundesverfassungsschutz - BfV) überwacht, - 17000 Änderungen an der Wikipedia-Seite vorgenommen hat.

Es war bereits bekannt, dass Wikipedia weltweit von einer Gruppe "ehemaliger" britischer MI6-Agenten überwacht wird und dass die israelische Regierung alle Artikel über die Geschichte, Länder und Akteure des Nahen Ostens bearbeitet, aber die Tageszeitung enthüllt, dass deutsche Beamte ihre eigene Ideologie dort platziert haben.

So haben sie nicht nur Artikel zu politischen Themen (wie der Frage der russischen Gasversorgung) modifiziert, sondern auch gegen verschiedene Persönlichkeiten und gegen Journalisten im Allgemeinen.