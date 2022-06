Les notes prises, le 9 juin 1996 à Washington, par le diplomate Dore Gold lors de l’entretien entre le nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président états-unien, Bill Clinton, ont été rendues publiques par les Archives de l’État d’Israël.

Dore Gold y explique ce qu’était la position de l’ancien Premier ministre, Yitzhak Rabin, qui venait d’être assassiné. Il était prêt à laisser Clinton restituer le Golan en échange au minimum d’une garantie de paix de la Syrie. Netanyahu ne manifesta pas son opposition de fond, mais au contraire, laissa le président Clinton penser qu’il accepterait ce deal.

En définitive, c’est le Premier ministre suivant, Ehud Barack, qui négocia avec Bill Clinton et le président syrien Hafez el-Aassad la restitution du Golan, lors des négociations de Genève. Mais, revenu en Israël, pour une raison inconnue, Barack se ravisa.

« The Newly Declassified Revelations About Netanyahu, Clinton and Syria’s Assad », Amir Oren, Haaretz, May 30, 2022.