Elon Musk, ’s werelds rijkste man wiens vermogen in de twee jaar van de pandemie bijna is vertienvoudigd, heeft 44 miljard dollar geboden om Twitter te kopen, dat volgens hem "het platform voor vrije meningsuiting in de hele wereld" zou worden. Elon Musk is de eigenaar van SpaceX, een lucht- en ruimtevaartbedrijf gevestigd in Californië.

SpaceX bouwt raketten en satellieten om Starlink te maken, een breedbandinternetsysteem dat, wanneer het klaar is, de hele wereld zal bestrijken. SpaceX, dat tot dusver 2.500 satellieten in een baan om de aarde heeft gebracht met raketten die 50 satellieten per keer vervoeren, heeft een plan om 42.000 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde te brengen, waarmee 80% van die ruimte in beslag wordt genomen.

Starlink, voorgesteld als een commercieel satellietsysteem, heeft fundamentele militaire toepassingen. Satellieten in een lage baan om de aarde zenden signalen uit met een veel hogere snelheid dan satellieten in een geosynchrone baan rond de evenaar. Het Amerikaanse leger en de lucht- en ruimtevaartindustrie financieren en testen Starlink om de militaire mogelijkheden ervan te gebruiken. In maart van dit jaar meldde de Amerikaanse luchtmacht bijvoorbeeld dat de F-35A gevechtsvliegtuigen met dubbele capaciteit, conventioneel en nucleair, gegevens hadden verzonden met gebruikmaking van Starlink-satellieten met een snelheid die 30 maal hoger lag dan die van traditionele verbindingen.

De Starlink-satellieten van SpaceX worden door het Oekraïense leger gebruikt om drones, artillerieprojectielen en raketten tegen Russische stellingen te richten. Generaal Dickinson, hoofd van het US Space Command, heeft dit bevestigd. Hij vertelde de Senaat dat "Elon Musk’s Starlink in Oekraïne demonstreert wat mega-constellaties van satellieten kunnen doen". Elon Musk’s SpaceX is een van de tien grootste commerciële satellietoperatoren die samenwerken met het US Space Command op de militaire ruimtebasis Vanderberg in Californië.