Op instructie van de Britse Public Relations Dienst, heeft het Azov Regiment zojuist zijn insignes veranderd. Het heeft de Wolfsklauw (Wolfsangel) van de SS divisie Das Reich ingewisseld voor drie zwaarden geplaatst in een drietand.

De drietand was het embleem van de Oekraïense Nationale Republiek, die zich na de bolsjewistische revolutie van 1917 afscheidde van het Russische Rijk. Het werd nooit erkend door Moskou en eindigde in 1920. Dit embleem werd in 1996 opnieuw aangenomen door Oekraïne.