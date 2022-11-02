В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Российская Федерация несёт особую ответственность в вопросах укрепления международной без-опасности и стратегической стабильности.

При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в ко-торой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Рос-сийские доктринальные установки в указанной сфере предельно чётко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного тол-кования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Россия исходит из неизменной актуальности действующих договорённостей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов, чреватых эскалацией на ядерный уровень. В полной мере подтверждаем приверженность сов-местному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года. Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недо-пущение любого военного столкновения ядерных держав.

Призываем другие страны ядерной «пятёрки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани пря-мого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям.

Россия продолжает выступать за формирование обновлённой, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равнопра-вия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон.