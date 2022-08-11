Три прибалтийских государства — Латвия, Литва и Эстония — приветствуют это заседание Совета Безопасности, призванное рассмотреть беспрецедентный ядер-ный риск, который вызывается военным присутствием России и ее безответственными действиями на Запорожской атомной электростанции.

В условиях, когда мы приближаемся к седьмому месяцу российской агрессии против Украины, мы самым решительным образом вновь заявляем о своем осужде-нии преднамеренной и неспровоцированной войны России. Столь неоправданное вторжение к своему мирному соседу стало грубым нарушением международного пра-ва, подорвало глобальную безопасность и даже пошатнуло основы, на которых была построена Организация Объединенных Наций. Россия должна понести ответственность за свои незаконные действия.

В настоящее время военные акции России грозят создать очередную катастро-фу — ядерную. Запорожская атомная электростанция оккупирована российскими во-енными с марта. За этот период постоянно поступали сообщения о военном присут-ствии России на атомной электростанции и о безрассудных военных операциях, про-водимых ею с нее, а также сообщения о запугивании ее персонала и жестоком обра-щении с ним. Недавно появились даже сообщения об обстрелах со стороны россий-ских сил на Запорожской атомной электростанции.

Сказать, что обстреливание и захват атомной электростанции беспрецедентны, было бы преуменьшением. Поэтому пренебрежительный подход России к ядерной безопасности и милитаризация ею гражданской инфраструктуры требуют твердого от-вета.

На протяжении десятой Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора Генеральный директор Меж-дународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно заявлял, что на Запорожской электростанции оказались с момента вторжения наруше-ны практически все семь неотъемлемых принципов ядерной и физической ядерной безопасности. Ранее МАГАТЭ выражало аналогичную озабоченность по поводу во-енных операций России вокруг Чернобыля.

Россия неоднократно утверждала, что инциденты на Запорожской атомной элек-тростанции происходят потому, что украинцы не позволяют России содержать стан-цию в должном состоянии. Давайте внесем ясность: Россию не просили и не пригла-шали заботиться о Запорожской электростанции — она была незаконно оккупирована и милитаризована Россией. Украина хорошо оснащена и компетентна, чтобы самой эксплуатировать собственные электростанции. Это российские силы не дают Украине выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответ-ствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ.

Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила свои военные акции, вывела свои войска со всей территории Украины и позволила компетентным украинским ве-домствам восстановить контроль над своими ядерными объектами и инфраструктурой. Мы также призываем Организацию Объединенных Наций и МАГАТЭ играть актив-ную роль в том, чтобы помочь Украине обеспечить безопасную и надежную эксплуа-тацию ядерных объектов.

Жизненно важно еще раз подчеркнуть необходимость в возглавляемой МАГАТЭ международной миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Однако такая миссия должна прежде всего строго соблюдать национальное законодательство Украины и всецело уважать ее международные обязательства.

Осуществляемые Россией агрессия против гражданской инфраструктуры Украи-ны и милитаризация ее ядерных объектов указывают на стоящую перед международ-ным сообществом настоятельную необходимость разработать юридически обязыва-ющие нормы и обеспечить, чтобы никакая другая страна никогда больше не исполь-зовала ядерные объекты на войне.

В заключение давайте напомним себе, что ядерные бедствия и распространение радиации не имеют границ: ядерная катастрофа в Запорожье на целые десятилетия за-тронула бы остальную Европу так же сильно, как и Украину.

Мы должны действовать прямо сейчас.