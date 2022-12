Das Abkommen, das zwischen dem Vertreter des Premierministers, Benjamin Netanyahu (Likud), und dem Vertreter seines nationalen Sicherheitsministers, Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit), unterzeichnet wurde, sieht vor, dass er eine autonome Streitmacht führen wird.

Das Ministerium für nationale Sicherheit wird die Aufgaben des ehemaligen Heimatschutzministeriums übernehmen, während es neue Befugnisse erhält. Es wird nicht nur die Nationalpolizei (Mishtara), sondern auch die Grenzpolizei (Magav) beaufsichtigen, die bis dahin dem Verteidigungsministerium unterstand. Das Abkommen sieht auch die Schaffung einer groß angelegten Nationalgarde und die Ausweitung der Mobilisierung von Reservetruppen in der Grenzpolizei vor.

Herr Ben-Gvir ist ein Kahane-Anhänger, d.h. ein Schüler von Rabbi Meir Kahane, der die Vertreibung arabischer Bürger aus dem Land und die Errichtung einer Theokratie fordert. Es ist kein Geheimnis, dass er die Grenzpolizei einsetzen will, um die arabische Bevölkerung, ob muslimisch oder christlich, zu vertreiben. Die Entwicklung der Grenzpolizei wird von den Budgets abhängen, die ihr von der Knesset zugewiesen werden.

Die Partei von Itamar Ben-Griv wird auch das „für die Entwicklung des Negev und Galiläas zuständige Kulturbesitzministerium“ kontrollieren, dessen Umweltpolizei den Beduinen ihr Gesetz aufzwingen kann. Er wird den Vorsitz des Ausschusses für innere Sicherheit der Knesset und des Sonderausschusses der Knesset für den Israel Citizens’ Fund (der die staatlichen Einnahmen aus Gasbohrungen überwacht) sowie den Posten des stellvertretenden Wirtschaftsministers erhalten.

Der scheidende Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, dass "die Einrichtung einer Privatarmee für Ben-Gvir im [Westjordanland] gefährlich ist ... und echte Sicherheitslücken schaffen wird."

Benjamin Netanjahu muss noch zwei weitere Abkommen mit zwei anderen rechtsextremen Formationen unterzeichnen.

Man muss verstehen, was passiert und sich nicht von deinen Vorurteilen blenden lassen. Es gibt verschiedene Formen des "Zionismus". Benjamin Netanjahu war ein "revisionistischer Zionist", ein Anhänger von Wladimir Jabotinsky (dessen Privatsekretär Benzion Netanjahu, sein Vater, gewesen war). Als junger Mann lehrte er, Palästina sei "ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land". Er war daher für die Vertreibung aller Araber. Darüber hinaus bekannte er sich zu der Idee, dass der Staat Israel grösser werden sollte, um sich "vom Nil bis zum Euphrat" (Eretz Israel) zu erstrecken. Er war jedoch 16 Jahre lang ein eher gemäßigter Ministerpräsident. Man dachte, er hätte sich geändert. Er hatte sich aber einfach seinen konservativen Mehrheiten und dem Zeitgeist angepasst. Jetzt, da die Straussianer in den Vereinigten Staaten hinter Joe Biden an der Macht sind und sein persönlicher Freund Wolodymyr Selenskyj die "integralen Nationalisten" in der Ukraine anführt, findet Benjamin Netanjahu die Gelegenheit, seine Jugendträume zu verwirklichen.

In den kommenden Monaten werden antiarabische Pogrome in Israel stattfinden, jüdische Siedlungen auf den Feldern arabischer Bauern entstehen und israelische Waffen in die Ukraine geschickt werden. Dies sind keine getrennten Themen. Es ist dieselbe Ideologie, die im US-Außenministerium, in Tel Aviv und Kiew am Werk sein wird.