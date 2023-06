Het statistische rapport van de Amerikaanse Director of National Intelligence, Avril Haines, over nominatieve internetonderzoeken die in 2021 zijn uitgevoerd, getuigt van zeer omvangrijke schending van het recht op privacy van Amerikaanse burgers [1]..

Elke inlichtingendienst kan internetbedrijven vragen om hen toegang te geven tot persoonlijke informatie in hun bezit over buitenlandse internetgebruikers of Amerikaanse internetgebruikers die verdacht worden van misdrijven. Edward Snowden heeft aangetoond dat deze gegevens e-mails, video- en telefoongesprekken, foto’s, bestandsoverdrachten, verbindingen, details van sociale netwerkaccounts, enz. omvatten.

Volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) kan niet alleen een magistraat, de Amerikaanse procureur-generaal, toestemming geven voor dergelijke zoekopdrachten, maar ook een ambtenaar, de Director of National Intelligence.

In 2021 voerde de CIA ongeveer 4.000 zoekopdrachten uit... terwijl de FBI er 3.394.053 uitvoerde. De FBI kan de verzamelde gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangevraagd.