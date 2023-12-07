Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 194 (III) от 11 декабря 1948 года и все свои последующие резолюции по этому вопросу, включая резолюцию 77/123 от 12 декабря 2022 года,

ссылаясь также на свою резолюцию 302 (IV) от 8 декабря 1949 года, которой она, в частности, учредила Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ,

ссылаясь далее на соответствующие резолюции Совета Безопасности,

сознавая тот факт, что палестинские беженцы вот уже более семи десятилетий страдают, лишенные своих домов, земель и средств к существованию,

подтверждая настоятельную необходимость решения проблемы палестинских беженцев для обеспечения справедливости и достижения прочного мира в регионе,

констатируя существенную роль, которую на протяжении более семи десятилетий с момента своего создания играет Агентство, занимаясь облегчением участи палестинских беженцев посредством обеспечения образования, здравоохранения, оказания помощи и социальных услуг и постоянной работы в таких областях, как инфраструктура лагерей, микрофинансирование, защита и чрезвычайная помощь,

констатируя также приверженность Агентства тому, чтобы действовать в соответствии с гуманитарными принципами нейтральности, гуманности, независимости и беспристрастности,

принимая к сведению доклад Генерального комиссара Агентства, охватывающий период с 1 января по 31 декабря 2022 года ,

принимая также к сведению доклад Генерального комиссара от 31 мая 2023 года, представленный в соответствии с пунктом 57 доклада Генерального секретаря , и выражая озабоченность по поводу серьезного финансового кризиса Агентства и его негативных последствий для дальнейшего осуществления основных программ в интересах палестинских беженцев во всех районах деятельности,

учитывая растущие нужды палестинских беженцев во всех районах деятельности Агентства, а именно в Иордании, Ливане, Сирийской Арабской Республике и на оккупированной палестинской территории,

выражая серьезную озабоченность по поводу особенно тяжелого положения палестинских беженцев, живущих в условиях оккупации, в том числе с точки зрения их безопасности, благополучия и социально-экономических условий жизни,

выражая серьезную озабоченность, в частности, по поводу тяжелой гуманитарной ситуации и социально-экономического положения палестинских беженцев в секторе Газа и подчеркивая важность чрезвычайной и гуманитарной помощи и срочных усилий в области восстановления,

отмечая подписание правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины 13 сентября 1993 года Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению и последующих имплементационных соглашений,

1. с сожалением отмечает, что репатриация беженцев или выплата им компенсации, предусмотренные в пункте 11 резолюции 194 (III) Генеральной Ассамблеи, до сих пор не произведены, что поэтому положение палестинских беженцев продолжает вызывать серьезную озабоченность и что палестинские беженцы по-прежнему нуждаются в помощи для удовлетворения своих базовых потребностей в медицинском обслуживании, образовании и жизнеобеспечении;

2. с сожалением отмечает также, что Согласительная комиссия Организации Объединенных Наций для Палестины не смогла найти путей достижения прогресса в выполнении пункта 11 резолюции 194 (III) Генеральной Ассамблеи, и вновь просит Согласительную комиссию продолжать свои усилия, направленные на выполнение этого пункта, и в надлежащем порядке, причем не позднее 1 сентября 2024 года, представить Ассамблее соответствующий доклад о прилагаемых в этой связи усилиях;

3. подтверждает необходимость продолжения деятельности Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ и важность обеспечения его беспрепятственного функционирования и предоставляемых им услуг, включая чрезвычайную помощь, для благополучия и защиты палестинских беженцев и развития их человеческого потенциала, а также для стабильности региона впредь до справедливого решения вопроса о палестинских беженцах;

4. призывает всех доноров продолжать наращивать свои усилия для удовлетворения ожидаемых потребностей Агентства, в том числе в связи с увеличением расходов и потребностей, обусловленных конфликтами и нестабильностью в регионе, а также серьезным социально-экономическим положением и гуманитарной обстановкой, особенно на оккупированной палестинской территории, и потребностей, упомянутых в недавних призывах и планах по оказанию сектору Газа чрезвычайной помощи или помощи в восстановлении и реконструкции и в региональных планах кризисного реагирования для выправления ситуации палестинских беженцев в Сирийской Арабской Республике и тех палестинских беженцев, которые укрылись от кризиса в странах региона;

5. дает высокую оценку Агентству за предоставление жизненно важной помощи палестинским беженцам и за его роль в качестве стабилизирующего фактора в регионе, а также за неустанные усилия персонала Агентства в деле выполнения его мандата.