Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 194 (III) от 11 декабря 1948 года и 36/146 C от 16 декабря 1981 года и все свои последующие резолюции по этому вопросу,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение ее резолюции 77/124 от 12 декабря 2022 года , а также доклад Согласительной комиссии Организации Объединенных Наций для Палестины, охватывающий период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года ,

напоминая, что во Всеобщей декларации прав человека и принципах международного права закреплен принцип, согласно которому никто не должен быть произвольно лишен своего имущества,

ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 394 (V) от 14 декабря 1950 года, в которой она поручила Согласительной комиссии в консультации с заинтересованными сторонами выработать меры по охране прав, имущества и интересов палестинских беженцев,

отмечая, что программа определения и оценки арабского имущества, как сообщила Согласительная комиссия в своем двадцать втором периодическом докладе , завершена и что Отдел земельной собственности располагает перечнем арабских владельцев и документацией, в которой указываются местонахождение, площадь и другие сведения об арабском имуществе,

выражая свою признательность за сохранение и модернизацию имеющегося архива Согласительной комиссии, включая документацию по земельным вопросам, и подчеркивая важное значение такого архива для справедливого исправления участи палестинских беженцев в соответствии с резолюцией 194 (III),

напоминая о том, что в рамках ближневосточного мирного процесса Организация освобождения Палестины и правительство Израиля договорились в Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению от 13 сентября 1993 года начать переговоры о постоянном статусе, включая важный вопрос о беженцах,

1. подтверждает, что палестинские беженцы имеют право на свое имущество и получаемые за счет него доходы в соответствии с принципами справедливости и законности;

2. просит Генерального секретаря предпринять в консультации с Согласительной комиссией Организации Объединенных Наций для Палестины все необходимые шаги для обеспечения охраны имущества, активов и имущественных прав арабов в Израиле;

3. вновь призывает Израиль оказать Генеральному секретарю всемерное содействие и помощь в осуществлении настоящей резолюции;

4. призывает все заинтересованные стороны предоставить Генеральному секретарю любую имеющуюся в их распоряжении соответствующую информацию об имуществе, активах и имущественных правах арабов в Израиле, которая помогла бы Генеральному секретарю в осуществлении настоящей резолюции;

5. настоятельно призывает палестинскую и израильскую стороны рассмотреть согласно достигнутой между ними договоренности важный вопрос об имуществе палестинских беженцев и получаемых за счет него доходах на мирных переговорах об окончательном статусе;

6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.