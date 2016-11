25-11-2016

Leí ayer la nota Estos son los pasaportes más poderosos del mundo http://rpp.pe/viajes/mundo/fotos-es... y en ella se destaca que el pasaporte peruano sirve para entrar sin visa a 140 naciones. Muy interesante pero es el desarrollo de decenas de años de transacciones y acuerdos internacionales. ¿Cuál el propósito del informe? No lo sé.

En cambio sí sé que el pasaporte electrónico que fuera contratado por la Superintendencia Nacional de Migraciones a Imprimerie Nationale-Gemalto, en octubre 2015, y Cancillería a la misma proveedora en diciembre del año pasado, ha sido una larga crónica de desaciertos, caídas del sistema, incumplimientos múltiples, desazones para el Perú y colas, desesperaciones, incompetencias, orfandad de explicaciones del porqué hay diferencia de precio enorme entre lo pagado por Migraciones y Cancillería por el mismo e-pasaporte y todo ha sido comentado por la prensa escrita, radial, en redes sociales y en televisión.

Me atrevería a preguntar a los de RPP: ¿por causa de qué no hacen el recuento, objetivo de cómo ha sido la genuina vía crucis que ha pasado el pasaporte electrónico desde hace un año? Sí puedo asegurarles que eso tiene importancia crucial, en cualquier caso, mucho más que un reporte suave, cosmético y que en nada muestra méritos que no sean resultado de gestiones usuales, desde muchísimos años atrás.

Más aún. Tanto la Superintendencia Nacional de Migraciones cuanto que Cancillería, han sido denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República. Funcionarios encopetados de Migraciones y Torre Tagle han debido ir, como cualquier ciudadano, a rendir sus manifestaciones y sabemos que hay serios indicios de corruptelas o de circunstancias que colisionan contra la ley. Y lo que es peor: ¡que demuestran cómo irresponsables gastan el dinero de los contribuyentes contratando con empresas ineficientes!

Gran parte de las fallas tienen origen, en Migraciones y Cancillería, en empleados que siguieron consignas de contratar con una empresa: Imprimerie Nationale-Gemalto (franco-mexicana) y tan es así que hay un monopolio porque esa misma firma provee, o dice hacerlo, del e-pasaporte a estas dos reparticiones del Estado.

Artículo completo en http://senaldealerta.pe/opini%C3%B3...

Poco después de que la administración Kuczynski se hiciera cargo del gobierno, se licenció a la plana mayor en Migraciones y se lo reemplazó por otro equipo a cargo del señor Ricardo Sevilla. El propio Sevilla, en presentaciones televisadas, ha dado cuenta pormenorizada de las fallas del sistema implementado por Imprimerie Nationale-Gemalto y todos los daños y demoras colaterales ocasionadas en estas fracturas. Esa honestidad es digna de mencionar.

No obstante, la sola buena intención, en temas estatales, ES INSUFICIENTE. Se sabe que la presión diplomática de Francia y la Comunidad Europea para evitar la resolución del contrato del Perú (Migraciones y Cancillería) con el consorcio Imprimerie Nationale-Gemalto, es muy fuerte y es imposible descartar la participación entrometida de las misiones diplomáticas que ya antes han dado muestras de esta clase de impertinencias.

Conviene llamar la atención del periodismo nacional. Lo que puede verse en la larga lista adjunta de artículos sobre el affaire del pasaporte electrónico, no es poca cosa. Hay que descartar comentarios como el que me hizo un “colega” y que dijo literalmente “es un tema que ni siquiera alcanza los S/ 200 millones de soles” pero que revelan cómo se tasan las estafas en el Perú. Cuando el dinero es del pueblo, su robo, simplemente es una acción criminal.

¿Qué esperan las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría para complementar sus acciones de investigación y control en el tema del pasaporte electrónico? No lo sabemos a ciencia cierta. Sí podemos anunciar que empezaremos a averiguar y a insistir ante estas oficinas.

