Die EU sanktioniert sieben syrische Minister

Die Rumsfeld/Cebrowski Doktrin sieht vor, dass das Pentagon das Land, das es angreift, nicht erobern, sondern ‚nur‘ der staatlichen Strukturen berauben soll, um die Nutzung seiner Ressourcen zum niedrigsten Preis zu ermöglichen.

Die Europäische Union hat sich der Entscheidung der Vereinigten Staaten, den Wiederaufbau von Syrien zu verhindern, angeschlossen. Sie hatte somit bereits am 21. Januar Sanktionen gegen Inhaber syrischer Auftragnehmer zu einem Neustadt-Projekt unternommen. Sie hatte diese Politik auf dem EU-Arabischen Liga-Gipfel in Sharm el-Sheikh vom 24. Februar bestätigt, der unter dem Orwellschen Motto "Investieren in Stabilität" stand.

Am 4. März hat sie 7 syrische Minister sanktioniert.

Divisionsgeneral Mohammad Khaled al-Rahmun (Minister des Innern)

Mohammad Rami Radwan Martini (Minister für Tourismus)

Imad Muwaffaq al-Azab (Minister für Bildung)

Bassam Bashir Ibrahim (Minister für höhere Bildung)

Suhail Mohammad Abdullatif (Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten)

Iyad Mohammad al-Khatib (Minister für Kommunikation und Technologie)

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Dschazba (Minister für Industrie)

277 Personen und 72 syrische Organisationen sind jetzt auf der Liste der EU-Sanktionen.