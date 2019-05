Alfredo Jalife’den kim korkuyor?

Meksika basını ve internet ortamında, on beş yıldan beri yazılarına yer verdiğimiz Profesör Alfredo Jalife-Rahme konusunda ateşli bir tartışma yaşanıyor.

Neo-liberal aşırı sağcı 120 aydının (aralarında El-Chapo’dan rüşvet alan eski savcı Morales Lechuga ve Körfez Karteliyle bağlantılı Stanford Bank’ın eski yönetim kurulu başkanı Castañeda Gutman) Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’a (AMLO) gönderilen açık mektuba göre, çevresinde yer vermemesi gereken « nefret tohumları saçan » bir şahsiyet söz konusudur.

Jalife-Rahme’nin 2013’te kurulan YouTube kanalının 200 000’den fazla üyesi bulunmakta ve her ay verdiği konferanslar bir milyona yakın internet kullanıcısı tarafından görüntülenmektedir.

Afredo Jalife, 1985 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Derneği’nin (İnternational Physicians for the Prevention of Nuclear War) kurucu üyesidir. Bugün UNAM’da (Universidad Nacional Autónoma de México) jeopolitik profesörü ve aralarında dünyada İspanyolca dilinde en çok okunan La Jornada’nın da yer aldığı birçok gazetede makale yazmaktadır. Tartışılmaz bir şekilde Latin Amerika’nın en iyi jeopolitikçisi olarak kabul edilmektedir.

Meksika’nın yeni devlet başkanı olan bağları herkesçe bilinmektedir. Andrés Manuel López Obrador, ABD’nin Meksika petrolünün kontrolünü nasıl ele geçirdiğini ve böylece enerji anlamında kendi kendine yeterli hale geldiğini ortaya koyan La desnacionalización de Pemex (Orfila, 2009) adlı kitabının önsözünü yazmıştır.

Jalife’nin elektriğin özelleştirilmesi konusunda tutumu, Vicente Fox yönetimi sırasında, eşinin, eski yönetim kurulu başkanı Jorge Castañeda Gutman’ın (George Soros’un Meksika’daki adamı) üç koruması tarafından ölümle tehdit edilmesine yol açmıştır. Meksika, son yıllarda siyasi cinayetlerin en sık yaşandığı ülkelerden biri olmuştur.

Profesör Jalife-Rahme, aralarında MİFEL finans grubu gibi çok sayıda İsrail ya da topluluk bankasını içeren çok sayıda yolsuzluk skandalını ortaya çıkarmakla tanınmaktadır. Bu onun, bugün nefret tohumları ekmekle suçlanmasına neden olan, kamusal dürüstlüğü savunmaya yönelik bir faaliyetidir.

Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador onunla ilgili olarak « çok iyi bir insan » (muy buena persona) olduğunu açıkladı.