Robert O’Brien nuovo consigliere per la sicurezza USA

Il presidente Trump ha designato Robert C. O’Brien nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, in sostituzione di John Bolton. La nomina non va sottoposta all’approvazione del Congresso.

Robert O’Brien è avvocato e diplomatico. Ha lavorato sia per le amministrazioni democratiche sia per le repubblicane succedutesi dal 1996. Nell’amministrazione Trump, O’Brien è stato fino a oggi incaricato per i negoziati riguardanti gli ostaggi USA detenuti all’estero. In tale veste ha svolto un ruolo di primo piano nella liberazione del pastore Andrew Brunson in Turchia. È stato anche molto attivo nella liberazione di ostaggi statunitensi e libanesi in Iran.

O’Brien è un “eccezionalista” come Bolton, con cui ha lavorato, ma a differenza di quest’ultimo è sempre stato partigiano delle alleanze sottoscritte dagli Stati Uniti. Mormone, fu consigliato da Mitt Romney, schierandosi con Trump solo dopo la sua elezione. È l’uomo giusto per cambiare la retorica dell’amministrazione.

O’Brien, che forse lavora occasionalmente per la CIA, è amico del segretario di Stato Mike Pompeo (ex direttore della CIA) e dell’attuale direttrice dell’Agenzia, Gina Haspel. È anche legato al segretario alla Difesa, Mark T. Esper, al cui fianco ha seguito parte degli studi.

Personalità discreta, in realtà ha alle spalle una lunga carriera su tutti i dossier caldi del pianeta nonché nelle Nazioni Unite.