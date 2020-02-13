Комментарий России к резолюции Совета Безопасности ООН, одобряющей итоги Берлинской конференции по Ливии

12 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2510 в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии. Российская делегация воздержалась в ходе голосования, так как британские авторы документа отказались учитывать принципиальные для нас моменты.

Еще на стадии обсуждения проекта резолюции российские представители придерживались четкой и последовательной позиции - закрепленный в предыдущих резолюциях Совета Безопасности по Ливии фундаментальный принцип ливийского урегулирования, согласно которому только сами ливийцы могут определять будущее своей страны, должен распространяться на все рекомендации ливийским сторонам, в том числе от СБ ООН. Напомним, что наше присоединение к «заключительным положениям» саммита в Берлине как раз и было обусловлено необходимостью их последующего согласования с ливийцами.

Российская сторона настоятельно убеждала коллег в Совете Безопасности не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с итогами Берлинской конференции. О принципиальной важности данного шага говорили и другие члены Совета, которые не были приглашены в Берлин. Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках Совместного военного комитета «5+5». Результатом его работы и должно стать формулирование эффективных параметров прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике и которые могли бы быть закреплены резолюцией СБ ООН.

Однако британские авторы решили «срезать» этот путь и просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности, видимо, не задумываясь о том, будет ли она жизнеспособной. Наши конструктивные предложения были отвергнуты, В результате принятая резолюция содержит много несбалансированных положений, а также предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет, и требует от Генерального секретаря представить свои рекомендации на сей счет. Это, в частности, касается еще незаключенного перемирия.

Сомневаемся, что такие ультиматумы и односторонние подходы будут способствовать продвижению ливийского урегулирования. Еще большие сомнения вызывает настойчивое продвижение планов, разработанных без учета мнения ливийцев.

Россия продолжит работу со всеми ключевыми ливийскими игроками, настраивая их на скорейшее достижение постоянного перемирия и обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с восстановлением единства ливийского государства и нормализацией жизни в стране.