1. Сегодня по приглашению министра иностранных дел Германии Мааса и Ге-нерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерриша высокопо-ставленные представители правительств Алжира, Германии, Египта, Италии, Ки-тая, Демократической Республики Конго (председатель Африканского союза), Ливии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Конго (председатель Комиссии высокого уровня Африканского союза по Ливии), Рос-сии, Туниса, Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Амери-ки, Франции, Швейцарии, Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Европейского союза и Лиги арабских государств собрались на второй Берлинской конференции по Ливии.

2. Мы, участники, повторяем и подтверждаем обязательства, закрепленные в выводах Берлинской конференции по Ливии, которая состоялась 19 января 2020 года.

3. После Берлинской конференции по Ливии, проведенной 19 января 2020 года, ситуация в Ливии значительно улучшилась. Военные действия прекра-тились. Действует режим прекращения огня. Запрет на добычу нефти был отме-нен. Возобновился осуществляемый под эгидой Организации Объединенных Наций при ведущей роли и непосредственном участии самих ливийцев инклю-зивный политический диалог между всеми ливийскими политическими сторона-ми и субъектами. Была установлена временная исполнительная власть, а Палата представителей утвердила временное правительство национального единства.

4. Соответственно, поскольку сейчас Ливия приступает к организации нацио-нальных выборов, она является полноправным участником Берлинского процес-са. Мы с большим удовлетворением отмечаем участие в сегодняшней конферен-ции премьер-министра Дбейбы, представляющего временное правительство национального единства Ливии, которое подтвердило свое обязательство прове-сти выборы 24 декабря 2021 года.

5. Однако необходимо приложить дополнительные усилия к тому, чтобы изу-чить и устранить коренные причины конфликта, укрепить суверенитет Ливии, преумножить достигнутый прогресс и восстановить мир и условия для процвета-ния для всех ливийцев. Национальные президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года, должны состояться в соответствии с «дорожной картой», утвержденной Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года в Тунисе, а их результаты должны быть приняты всеми. Должны быть осуществлены необходимые конституционные и законодательные меры. Все иностранные силы и наемники должны быть незамедлительно выведе-ны из Ливии , а сектор безопасности необходимо реформировать и безоговороч-но передать под единые гражданские управление и контроль. Следует обеспечить транспарентное и справедливое распределение ресурсов по всей стране. Должны быть рассмотрены нарушения прав человека и злоупотребления, а также наруше-ния международного гуманитарного права, и необходимо начать инклюзивный, всеобъемлющий и основанный на правах человека процесс национального при-мирения и правосудия переходного периода. Следует продолжить инклюзивный внутриливийский диалог.

6. Мы высоко оцениваем готовность ливийских сторон перевернуть страницу, оставить позади прошлые конфликты и сделать серьезные шаги на пути к объ-единению ливийских институтов и завершению политического переходного про-цесса.

7. Мы подтверждаем свою твердую приверженность осуществлению при со-действии Организации Объединенных Наций политического процесса при веду-щей роли и непосредственном участии самих ливийцев, а также принципам суве-ренитета, независимости, территориальной целостности и национального един-ства Ливии.

8. Мы подтверждаем свое обязательство воздерживаться от вмешательства в конфликт или внутренние дела Ливии и настоятельно призываем к этому все международные стороны.

9. Мы учитываем важную роль и усилия соседних стран и «четверки» по Ли-вии (Африканский союз, Лига арабских государств, Европейский союз и Органи-зация Объединенных Наций) в содействии осуществлению ливийского мирного процесса под эгидой Организации Объединенных Наций.

10. Мы с удовлетворением отмечаем роль Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), благодарим бывших специальных представителей Организации Объединенных Наций и специального посланника Организации Объединенных Наций Кубиша за их работу и выражаем всесторон-нюю поддержку в отношении продолжающихся усилий Организации Объединен-ных Наций по оказанию добрых услуг.

11. Мы приветствуем временный Президентский совет и временное правитель-ство национального единства как правительство Ливии, на которое возложена от-ветственность за подготовку страны к национальным выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года, и подчеркиваем свою приверженность оказанию Ливии всесторонней поддержки в этом процессе.

Политический процесс

12. Мы высоко оцениваем роль и достижения Форума ливийского политическо-го диалога и его «дорожную карту», а также роль и достижения Палаты предста-вителей, которая собралась с кворумом для выражения вотума доверия прави-тельству национального единства.

13. Мы призываем Палату представителей, временный Президентский совет и временное правительство национального единства предпринять дальнейшие уси-лия по воссоединению страны. Мы обязуемся оказывать этим органам макси-мально возможную поддержку по их просьбе. Мы просим всех ливийцев содей-ствовать полному распространению власти временного Президентского совета и временного правительства национального единства по всей Ливии и призываем ливийские органы власти и институты в полной мере выполнять их обязанности и обязательства в рамках осуществления их мандата.

14. Мы настоятельно призываем все стороны восстановить и уважать целост-ность и единство ливийских органов исполнительной, законодательной и судеб-ной власти и других государственных институтов, в частности Центрального банка Ливии и Национальной нефтяной корпорации.

15. Мы призываем Палату представителей, временный Президентский совет, временное правительство национального единства и соответствующие органы власти и институты обеспечить необходимую подготовку и провести 24 декабря 2021 года свободные, справедливые и инклюзивные национальные президент-ские и парламентские выборы, в том числе в срочном порядке и в соответствии с резолюцией 2570 (2021) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций уточнить конституционную основу выборов и ввести в действие соответ-ствующее законодательство сообразно обстоятельствам, как это предусмотрено в «дорожной карте» Форума ливийского политического диалога, принять меры по обеспечению полноценного, равноправного и конструктивного участия женщин и привлечению молодежи и обеспечить достаточное финансирование Высшей национальной избирательной комиссии. Мы обязуемся оказывать временному правительству национального единства, сообразно обстоятельствам и по его просьбе, всестороннюю поддержку в усилиях по подготовке страны к этим выбо-рам.

16. Мы также призываем Форум ливийского политического диалога принимать по мере необходимости и в соответствии со своей «дорожной картой» меры по содействию проведению выборов.

17. Мы подчеркиваем важность принятия мер по укреплению доверия в инте-ресах создания благоприятных условий для успешного проведения националь-ных выборов, а также важность просвещения избирателей и противодействия ис-пользованию языка ненависти и дезинформации.

18. Мы напоминаем, что свободные, справедливые, заслуживающие доверия, транспарентные и инклюзивные выборы позволят ливийскому народу избрать представительное и единое правительство и укрепят независимость, суверенитет, территориальную целостность и национальное единство Ливии. Мы готовы ока-зывать ливийским властям по их просьбе поддержку в организации выборов, в том числе путем повышения осведомленности избирателей и борьбы с дезин-формацией в ходе избирательной кампании.

19. Мы настоятельно призываем Палату представителей и Высший государ-ственный совет согласовать суверенные позиции в соответствии с текстом «до-рожной карты» Форума ливийского политического диалога, с тем чтобы испол-нительная власть могла завершить процесс объединения институтов для предо-ставления более качественных услуг ливийскому народу.

20. Мы призываем государства — члены Организации Объединенных Наций и международные и региональные организации направить в Ливию наблюдателей за выборами по приглашению властей страны и в координации с МООНПЛ.

21. Мы призываем к обеспечению полноценного, эффективного и конструктив-ного участия женщин и молодежи во всех мероприятиях, связанных с демократи-ческими преобразованиями, урегулированием конфликта и миростроительством в Ливии. Мы напоминаем об обязательстве временного правительства нацио-нального единства назначить женщин на по меньшей мере 30 процентов всех ру-ководящих должностей и настоятельно призываем его незамедлительно выпол-нить это обязательство.

22. Мы обязуемся принять и поддержать результаты внутриливийского полити-ческого процесса и настоятельно призываем к этому всех ливийцев и все между-народные стороны.

23. Мы призываем все стороны полностью соблюдать санкции Совета Безопас-ности, в том числе посредством принятия национальных мер по их применению, в отношении тех, кто, как установлено, нарушает оружейное эмбарго Совета Без-опасности или режим прекращения огня, создает угрозу миру, стабильности и безопасности Ливии либо затрудняет или подрывает успешное завершение поли-тического переходного процесса в стране, включая выборы, предусмотренные в «дорожной карте» Форума ливийского политического диалога, или тех, кто нарушает применимые нормы международного гуманитарного права и междуна-родного права прав человека либо совершает нарушения прав человека в Ливии. Мы решительно призываем Совет Безопасности рассмотреть вопрос о введении таких санкций сообразно обстоятельствам.

Безопасность

24. Мы приветствуем и поддерживаем заключенное 23 октября 2020 года со-глашение о прекращении огня, которое, в частности, предусматривает вывод всех наемников и иностранных боевиков с территории Ливии, решительно призываем все ливийские стороны обеспечить его полное выполнение без дальнейших про-медлений и настоятельно призываем все государства — члены Организации Объ-единенных Наций к соблюдению и содействию полному осуществлению согла-шения о прекращении огня.

25. Мы высоко оцениваем работу Объединенного военного комитета «5+5» по заключению и сохранению действия соглашения о прекращении огня и подчер-киваем важность решения в интересах его полной реализации всех остающихся задач, включая завершение процедур укрепления доверия, освобождение задер-жанных, разминирование, открытие прибрежной дороги и создание объединен-ных ливийских национальных органов безопасности под управлением и контро-лем временного Президентского совета и временного правительства националь-ного единства на основе переговоров в Каире и продолжающихся усилий.

26. Мы призываем все соответствующие стороны применять санкции Совета Безопасности и обеспечивать их соблюдение, в том числе посредством принятия на национальном и международном уровнях мер по их применению, в отноше-нии тех, кто, как установлено, нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности или режим прекращения огня.

27. Мы обязуемся поддерживать Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011), и его Группу экспертов, учрежденную резолюцией 1973 (2011), и в полной мере сотрудничать с ними.

28. Мы выражаем обеспокоенность по поводу воздействия конфликта на сосед-ние страны, в том числе в связи с угрозами, возникающими в результате незакон-ной передачи и дестабилизирующего накопления оружия и перемещения воору-женных групп и наемников.

29. Мы обязуемся поддерживать временный Президентский совет и временное правительство национального единства в их стремлении обеспечить безопас-ность всех границ Ливии и контролировать трансграничное перемещение воору-женных групп и оружия.

30. Мы обязуемся поддерживать Ливийский механизм наблюдения за прекра-щением огня, действующий под руководством Объединенного военного комитета и при содействии компонента МООНПЛ по наблюдению за прекращением огня, в соответствии с резолюцией 2570 (2021) Совета Безопасности.

31. Мы призываем к восстановлению монополии государства на законное при-менение силы и выражаем поддержку в отношении усилий по объединению ли-вийских национальных органов безопасности, полиции и вооруженных сил под управлением и контролем временного Президентского совета и временного пра-вительства национального единства.

32. Мы выражаем поддержку в отношении принятия Ливией на себя роли ста-бильного и эффективного члена своего регионального и международного окру-жения и особо отмечаем усилия по борьбе с террористическими группами, кото-рые отнес к числу таковых Совет Безопасности. Мы призываем к реформирова-нию сектора безопасности при осуществлении заслуживающего доверия, подда-ющегося проверке и всеобъемлющего процесса демобилизации и разоружения вооруженных групп и ополченских формирований в Ливии и интеграции отвеча-ющих соответствующим критериям лиц в гражданские, силовые и военные госу-дарственные структуры в индивидуальном порядке и на основе переписи членов вооруженных групп и проверки их профессиональной пригодности. Мы призы-ваем Организацию Объединенных Наций оказывать содействие в этом процессе.

33. Мы подтверждаем необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нор-мами международного права, учитывая, что развитие, безопасность и права чело-века носят взаимодополняющий характер и имеют ключевое значение для борь-бы с терроризмом эффективным образом и на всеобъемлющей основе. Мы при-зываем все стороны дистанцироваться от террористических групп и лиц, вклю-ченных в санкционный перечень Организации Объединенных Наций.

34. Мы призываем к осуществлению резолюции 2368 (2017) и других соответ-ствующих резолюций Совета Безопасности, касающихся ИГИЛ (ДАИШ), «Аль Каиды» и включенных в санкционный перечень лиц, групп и организаций, в частности положений, касающихся запрета на поездки и замораживания фи-нансовых активов. Мы подтверждаем приверженность расширению сотрудниче-ства в усилиях по противодействию угрозе, исходящей от иностранных боевиков-террористов, в соответствии с резолюцией 2322 (2015) Совета Безопасности.

35. Мы обязуемся безоговорочно и полностью соблюдать и осуществлять ору-жейное эмбарго, введенное резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности и по-следующими резолюциями Совета, и призываем к этому все международные стороны.

36. Мы призываем все стороны воздерживаться от любой деятельности, которая ведет к обострению конфликта либо несовместима с оружейным эмбарго Совета Безопасности или соглашением о прекращении огня от 23 октября, включая фи-нансирование военного потенциала или вербовку иностранных боевиков и наем-ников.

37. Мы приветствуем единогласное принятие резолюции 2578 (2021) Совета Безопасности, в которой было продлено действие полномочий, предусмотренных в резолюции 2292 (2016). Мы принимаем к сведению работу в рамках операции Европейского союза ЕВНАВФОР МЕД «Ирини» в связи с обеспечением соблю-дения оружейного эмбарго в открытом море у побережья Ливии.

Экономические и финансовые реформы

38. Мы обязуемся поддерживать временное правительство национального единства в усилиях по обеспечению более эффективного предоставления основ-ных услуг ливийскому народу, по восстановлению водо- и электроснабжения, об-разования и медицинского обслуживания, включая вакцинацию против COVID 19, по борьбе с коррупцией, по оживлению и диверсификации нацио-нальной экономики и по содействию восстановлению инфраструктуры страны.

39. Мы с удовлетворением отмечаем масштабные усилия Ливийской эксперт-ной экономической комиссии.

40. Мы приветствуем продолжающиеся усилия по восстановлению, уважению и сохранению целостности, единства и законного регулирования всех ливийских суверенных финансовых и экономических институтов и призываем продолжать усилия по повышению транспарентности государственных расходов.

41. Мы высоко оцениваем и готовы поддержать усилия по обеспечению един-ства и целостности Центрального банка Ливии и восстановлению банковского обслуживания по всей стране. В этой связи ключевое значение имеет обеспече-ние дальнейшего функционирования совета директоров Центрального банка, а также его способности управлять кредитно-денежной политикой. Совет директо-ров Центрального банка должен быть инклюзивным, представительным и актив-ным.

42. Мы поощряем и поддерживаем усилия временного правительства нацио-нального единства, направленные на обеспечение транспарентного, подотчетно-го, справедливого и равноправного распределения общественных благ и ресурсов между всеми ливийцами, в частности путем децентрализации и поддержки му-ниципалитетов, в том числе на юге Ливии, что позволит устранить одну из глав-ных причин ливийского конфликта.

43. Мы высоко оцениваем и поддерживаем усилия временного правительства национального единства по укреплению потенциала соответствующих ливийских надзорных органов, в частности Счетной палаты, Управления административного надзора, Национального управления по борьбе с коррупцией и Генеральной про-куратуры, в том числе путем предоставления ресурсов.

44. Мы настоятельно призываем Палату представителей незамедлительно утвердить сбалансированный и согласованный государственный бюджет, отме-чая, что это крайне необходимо для выполнения временным правительством национального единства его обязанностей и будет способствовать более транспа-рентному и справедливому распределению средств.

45. Мы подчеркиваем, что Национальная нефтяная корпорация является един-ственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 2259 (2015), 2441 (2018) и 2571 (2021). Мы с удовлетворением отмечаем ежемесячную публикацию Национальной нефтяной корпорацией информации о доходах от добычи нефти как доказательство ее при-верженности повышению уровня финансовой транспарентности. Мы призываем все стороны защищать целостность Национальной нефтяной корпорации и со-хранять ее аполитичный технический характер.

46. Мы напоминаем о том, что Совет Безопасности заморозил активы Ливий-ского инвестиционного управления с целью сохранить их на благо ливийского народа, подчеркиваем необходимость проведения финансового обзора ливийских финансовых и экономических институтов для содействия усилиям по их воссо-единению и оказания помощи соответствующим ливийским властям в укрепле-нии целостности и единства Управления, в том числе путем проведения заслужи-вающей доверия всеобъемлющей ревизии Управления и его отделений.

47. Принимая во внимание обеспокоенность временного правительства нацио-нального единства по поводу замораживания активов Управления Советом Без-опасности, мы с удовлетворением отмечаем работу по реформированию Управ-ления, в том числе между Управлением, временным правительством националь-ного единства и Экономической рабочей группой Международного комитета по последующей деятельности в отношении Ливии, с целью заложить основу для эффективного управления активами Управления в будущем.

48. Мы поддерживаем усилия временного правительства национального един-ства по диверсификации, развитию и открытию национальной экономики, в том числе путем содействия осуществлению инвестиционной деятельности, что бу-дет эффективно способствовать обеспечению стабильности, институционально-му строительству и интеграции молодежи в экономическую деятельность.

Соблюдение международного гуманитарного права и прав человека

49. Мы напоминаем об обязанности временного Президентского совета, вре-менного правительства национального единства и всех сторон в Ливии в полной мере соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права и международного права прав человека, защищать гражданское население и граж-данскую инфраструктуру, а также всех ливийцев и иностранных граждан и обес-печить доступ медицинскому персоналу, наблюдателям за положением в области прав человека, гуманитарному персоналу и помощи, в том числе на основе взаи-модействия со структурами Организации Объединенных Наций.

50. Мы отмечаем первые шаги, сделанные временным Президентским советом и временным правительством национального единства с целью начать инклюзив-ный, всеобъемлющий и основанный на правах человека процесс национального примирения, и призываем ливийские власти создавать и укреплять сообразно об-стоятельствам органы правосудия переходного периода, такие как внутренняя Комиссия по установлению фактов и примирению и недавно учрежденная Высо-кая комиссия по национальному примирению.

51. Мы приветствуем оказываемую региональными организациями и соседни-ми странами поддержку в отношении основанного на правах инклюзивного и всеобъемлющего процесса национального примирения и учитываем роль Афри-канского союза в этой связи, а также готовность Алжира поделиться своим опы-том в области национального примирения.

52. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности всех тех, кто нарушил международное право, согласно положениям соответствующих ре-золюций Совета Безопасности, включая резолюцию 1970 (2011). Мы выражаем поддержку в отношении работы ливийских структур по документальному за-креплению нарушений международного гуманитарного права и прав человека и злоупотреблений и судебному преследованию в связи с ними. Особое внимание необходимо уделить пропавшим без вести и насильственно исчезнувшим лицам.

53. Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы международные стороны и ливийские власти осудили все акты незаконного провоза мигрантов и приняли меры в связи с ними, а также вели борьбу с торговлей людьми на ливийской тер-ритории, через нее, с нее и у побережья Ливии и привлекли к ответственности виновных и чтобы предпринимались усилия с целью добиться введения Советом Безопасности санкций согласно его соответствующим резолюциям. Мы призыва-ем ливийские временные власти содействовать оказанию гуманитарной помощи и совершению гуманитарных эвакуационных рейсов и отправлений на добро-вольной основе без перерывов.

54. Мы призываем к судебному пересмотру дел всех задержанных и заключен-ных и к немедленному освобождению всех незаконно или произвольно задер-жанных лиц. Мы призываем все стороны прекратить и предотвращать пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, а также сексуальное и гендерное насилие.

55. Мы обязуемся оказывать ливийским властям сообразно обстоятельствам помощь в разработке комплексного подхода к решению проблемы миграции, ко-торый бы охватывал вопросы, касающиеся, в частности, коренных причин и ис-точников, закрытия центров содержания под стражей и других мер, основанных на принципах регионального и международного сотрудничества и международ-ного права.

56. Мы учитываем усилия временных ливийских властей по выполнению обя-зательств, предусмотренных в «дорожной карте» Форума ливийского политиче-ского диалога в отношении политических и гражданских прав, демократических принципов и равенства всех граждан, мужчин и женщин, включая отказ от ис-пользования языка ненависти и применения насилия в политическом процессе. Мы призываем все стороны соблюдать права на свободу собраний, объединений и выражения мнений. Мы отмечаем необходимость защиты женщин, в том числе тех, которые участвуют в мероприятиях, проводимых в общественных местах, от угроз и репрессий.

Последующая деятельность

57. Добавив Ливию в число своих членов, Международный комитет по после-дующей деятельности в отношении Ливии, в состав которого входят страны и организации, участвующие в сегодняшней конференции, несет ответственность за координацию осуществления настоящих выводов под эгидой Организации Объединенных Наций.

58. Мы доведем выводы второй Берлинской конференции по Ливии до сведения Совета Безопасности.