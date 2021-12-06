Решением Суда в апелляционной инстанции города Себха (столица региона Феззан, расположенного в пустыне, 650 км южнее Триполи) отменила решение об отказе о внесении Сейф эль-Ислам Каддафи в список кандидатов на ливийские президентские выборы, назначенные на 24 декабря 2021 года.

В последние нескольких дней суд был вынужден перенести вынесение своего решения на позднюю дату в связи с баррикадами, которые были возведены вокруг суда боевиками генерала Халифа Хафтара, который тоже является кандидатом на президентских выборах.

Сейф эль-Ислам Каддафи находится по-прежнему в розыске по мандату международного уголовного суда, по которому он так и не был арестован, несмотря на заявления действующего тогда прокурора. Одно время суд играл роль больше органа пропаганды НАТО против ливийской арабской Джамахирии.

В этой связи кандидатура Каддафи является брошенным вызовом, как НАТО, так и Международному уголовному суду.