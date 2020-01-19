Берлинская конференция по Ливии - выводы конференции

ВЫВОДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. На сегодняшнюю Берлинскую конференцию по Ливии по приглашению канцлера Германии Меркель собрались представители правительств Алжира, Германии, Египта, Италии, Китая, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Конго, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции и Франции, а также высокопоставленные представители Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Европейского союза и Лиги араб-ских государств.

2. Мы, участники, принимаем к сведению заявление сопредседателя о полити-ческой и гуманитарной ситуации, а также ситуации в области безопасности в Ли-вии, сделанное на встрече на уровне министров иностранных дел, созванной Италией и Францией «на полях» 74 й сессии Генеральной Ассамблеи Организа-ции Объединенных Наций в Нью-Йорке 26 сентября 2019 года.

3. Мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность суверенитету, не-зависимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Только политический процесс, руководимый и осуществляемый самими ливий-цами, может положить конец конфликту и обеспечить прочный мир.

4. Конфликт в Ливии, нестабильность в стране, вмешательства извне, инсти-туциональные разногласия, распространение огромного количества неконтроли-руемого оружия и хищническая экономика по-прежнему представляют угрозу международному миру и безопасности, создавая благодатную почву для деятель-ности торговцев людьми, вооруженных групп и террористических организаций. Это позволяет «Аль-Каиде» и ИГИЛ свободно действовать на ливийской терри-тории и проводить операции в Ливии и в соседних странах. Это усиливает деста-билизирующую волну незаконной миграции в регионе и ведет к серьезному ухудшению гуманитарной обстановки. Мы готовы оказывать поддержку ливий-цам в решении этих структурных проблем управления и безопасности.

5. «Берлинский процесс», в который мы включились для оказания поддержки плану из трех пунктов, представленному Специальным представителем Гене-рального секретаря (СПГС) Гассаном Саламе Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), имеет перед собой единственную цель — по-мочь Организации Объединенных Наций в мобилизации усилий международного сообщества на поддержку мирного урегулирования ливийского кризиса. У ситуации в Ливии не может быть военного решения.

6. Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт и во внутренние дела Ливии и настоятельно призываем все международные сторо-ны поступать таким же образом.

7. Мы признаем центральную роль Организации Объединенных Наций в со-действии всеохватному внутриливийскому политическому процессу и процессу примирения на основе Ливийского политического соглашения 2015 года и его институтов, резолюции 2259 (2015) Совета Безопасности, других соответствую-щих резолюций Совета Безопасности и принципов, согласованных в Париже, Па-лермо и Абу-Даби, а также важную роль Африканского союза и его Комитета вы-сокого уровня глав государств и правительств по Ливии, Лиги арабских госу-дарств, Европейского союза и соседних стран в стабилизации обстановки в Ли-вии с уделением особого внимания внутриливийскому национальному примире-нию, миру и безопасности, а также политическому диалогу. Все эти международ-ные организации будут тесно сотрудничать друг с другом. В этом контексте мы приветствуем созыв Африканским союзом весной 2020 года Форума по примире-нию.

8. Мы полностью одобряем добрые услуги и посреднические усилия Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Специ-ального представителя Генерального секретаря Саламе. Мы подчеркиваем, что для прочного урегулирования в Ливии необходим всеобъемлющий подход, учи-тывающий одновременно несколько аспектов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

9. Мы приветствуем заметное снижение уровня насилия с 12 января и перего-воры, состоявшиеся в Москве 13 января, а также все другие международные инициативы, направленные на создание условий для заключения соглашения о прекращении огня. Мы призываем все соответствующие стороны удвоить усилия в целях планомерного прекращения боевых действий, деэскалации и окончатель-ного прекращения огня. Мы подтверждаем исключительно важную роль Специ-ального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в этой связи. Мы призываем все стороны предпринять заслуживающие доверия, поддающиеся проверке, последовательные и взаимные шаги, включая заслуживающие доверия шаги по роспуску вооруженных групп и формирований, в соответствии со статьей 34 Ливийского политического соглашения и резолюци-ями 2420 и 2486 Совета Безопасности, которые приведут к полному и оконча-тельному прекращению всех боевых действий, включая воздушные операции над территорией Ливии. Мы призываем к передислокации тяжелых вооружений, ар-тиллерии и авиации в места постоянного базирования.

10. Мы призываем к прекращению всех военных перемещений сторонами в конфликте или при их прямой поддержке по всей территории Ливии и над ней с момента начала процесса прекращения огня.

11. Мы призываем к принятию мер укрепления доверия, таких как обмен воен-нопленными и останками тел погибших.

12. Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции подхо-дящего персонала в гражданские, силовые и военные государственные структуры в индивидуальном порядке и на основе переписи членов вооруженных групп и проверки их профессиональной пригодности. Мы призываем Организацию Объ-единенных Наций оказать содействие этому процессу.

13. Мы подтверждаем необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нор-мами международного права, признавая, что развитие, безопасность и права че-ловека носят взаимодополняющий характер и имеют ключевое значение для эф-фективного и всеобъемлющего подхода к борьбе с терроризмом. Мы призываем все стороны дистанцироваться от террористических групп, включенных в список Организации Объединенных Наций. В этой связи и в соответствии со статьей 35 Ливийского политического соглашения мы приветствуем усилия по борьбе с тер-рористами и террористическими организациями, определенными Советом Без-опасности.

14. Мы призываем к осуществлению резолюции 2368 Совета Безопасности и других соответствующих резолюций, касающихся ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и определенных Советом лиц, групп и организаций, в частности положений, ка-сающихся запрета на поездки и безотлагательного замораживания денежных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов определен-ных физических и юридических лиц. Мы выступаем за расширение сотрудниче-ства в противодействии угрозе, исходящей от иностранных боевиков-террористов, в соответствии с резолюцией 2322 Совета Безопасности.

15. Мы призываем Организацию Объединенных Наций содействовать перего-ворам о прекращении огня между сторонами, в том числе путем незамедлитель-ного создания технических комитетов для мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня.

16. Мы призываем Совет Безопасности ввести соответствующие санкции в от-ношении тех, кто, как установлено, нарушает договоренности о прекращении ог-ня, а государства-члены — обеспечить их соблюдение.

17. Мы призываем государства-члены взять на себя обязательство содейство-вать обеспечению Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), в соответствии с резолюцией 2486 (2019) Совета Безопасно-сти, необходимым персоналом и оборудованием для эффективной поддержки ре-жима прекращения огня.

ОРУЖЕЙНОЕ ЭМБАРГО

18. Мы обязуемся безоговорочно и полностью соблюдать и осуществлять ору-жейное эмбарго, введенное резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности и по-следующими резолюциями Совета, включая запрет на распространение оружия за пределы Ливии, и призываем все международные стороны поступать таким же образом.

19. Мы призываем все стороны воздерживаться от любой деятельности, которая ведет к обострению конфликта или несовместима с оружейным эмбарго Совета Безопасности или соглашением о прекращении огня, включая финансирование военного потенциала или вербовку наемников.

20. Мы вновь обращаемся с призывом прекратить всякую поддержку опреде-ленных Организацией Объединенных Наций террористов и террористических групп. Все виновные в совершении террористических актов должны быть при-влечены к ответственности.

21. Мы обязуемся по мере наших возможностей прилагать усилия для укрепле-ния нынешних механизмов мониторинга со стороны Организации Объединенных Наций и компетентных национальных и международных органов, включая мор-ской, воздушный и наземный мониторинг, в том числе путем предоставления до-полнительных ресурсов, в частности спутниковых изображений.

22. Мы обязуемся информировать МООНПЛ, Совет Безопасности, его Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011), и Группу экспертов, учрежденную резо-люцией 1973 (2011), о возможных нарушениях оружейного эмбарго, в том числе путем обмена разведывательными данными, и призываем все международные стороны поступать таким же образом.

23. Мы обязуемся поддерживать Группу экспертов Организации Объединенных Наций в деле эффективного документирования таких нарушений и передачи ин-формации о них и содействовать ей в расследовании нарушений, и мы настоя-тельно призываем все международные стороны поступать аналогичным образом. Мы призываем Группу на постоянной основе расследовать нарушения оружейно-го эмбарго Совета Безопасности и предупреждать о них соответствующий Коми-тет Совета Безопасности. Мы обязуемся поддерживать Группу экспертов Органи-зации Объединенных Наций и в полном объеме сотрудничать с ней.

24. Мы призываем все стороны применять санкции Совета Безопасности и обеспечивать их соблюдение, в том числе посредством принятия, начиная с сего-дняшнего дня, национальных мер по их применению в отношении тех, кто, как установлено, нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности или режим пре-кращения огня.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

25. Мы поддерживаем Ливийское политическое соглашение как реалистичную основу для политического урегулирования в Ливии. Мы также призываем к со-зданию работоспособного президентского совета и формированию единого, объ-единенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства, одобрен-ного Палатой представителей.

26. Мы настоятельно призываем все ливийские стороны возобновить под эги-дой МООНПЛ инклюзивный политический процесс, руководимый и осуществля-емый самими ливийцами, конструктивно участвуя в нем и ведя дело к заверше-нию переходного периода благодаря проведению свободных, справедливых, ин-клюзивных и заслуживающих доверия парламентских и президентских выборов, организованных независимой и эффективной Высшей национальной избиратель-ной комиссией.

27. Мы призываем к обеспечению полноценного, эффективного и конструктив-ного участия женщин во всех мероприятиях, связанных с демократическими пре-образованиями, урегулированием конфликта и миростроительством в Ливии, и поддерживаем усилия Специального представителя Генерального секретаря Са-ламе по содействию более широкому участию женщин и молодежи из всех слоев ливийского общества в политическом процессе и работе государственных инсти-тутов,

28. Мы настоятельно призываем все стороны восстановить и уважать целост-ность и единство ливийских органов исполнительной, законодательной и судеб-ной власти и других государственных институтов.

29. Мы призываем к прозрачному, подконтрольному, справедливому и равно-правному распределению общественных благ и ресурсов между различными гео-графическими районами Ливии, в том числе благодаря децентрализации и под-держке муниципалитетов, что позволит устранить главную причину для жалоб и обвинений.

30. Мы призываем Совет Безопасности, Африканский союз, Лигу арабских гос-ударств и Европейский союз вести борьбу с деструктивными силами в Ливии, препятствующими политическому процессу, опираясь на соответствующие ре-шения Совета Безопасности.

31. Мы настоятельно призываем все ливийские стороны продолжать участво-вать в посреднических усилиях и усилиях по примирению между местными об-щинами в Феццане и поддерживать эти усилия, с тем чтобы восстановить основы общественной жизни в этом долгое время пребывавшем в забвении районе.

32. Мы подчеркиваем важную роль соседних стран в процессе стабилизации в Ливии.

33. Мы обязуемся использовать все двусторонние контакты для того, чтобы призывать все ливийские стороны к прекращению огня и подключению к внут-риливийскому политическому процессу под эгидой МООНПЛ.

34. Мы обязуемся признать и поддержать результаты этого внутриливийского политического процесса.

РЕФОРМА СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ

35. Мы призываем к восстановлению монополии государства на законное при-менение силы.

36. Мы выступаем за создание объединенных ливийских национальных сил безопасности, полиции и вооруженных сил, подконтрольных центральной граж-данской администрации, на основе переговоров в Каире и подготовленных в их рамках документов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

37. Мы считаем крайне важным восстановить, уважать и сохранять целост-ность и единство всех суверенных институтов Ливии, в частности Центрального банка Ливии (ЦБЛ), Ливийского инвестиционного управления (ЛИУ), Нацио-нальной нефтяной корпорации (ННК) и Счетной палаты (СП), и законное управ-ление ими. Их советы директоров должны быть широкими по составу, предста-вительными и активными.

38. Мы обязуемся оказывать, по просьбе этих ливийских ведомств и в полном соответствии с принципами национальной ответственности, техническую по-мощь в целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности, приве-дения этих учреждений в соответствие с международными стандартами, в том числе в рамках процессов аудита, и создания условий для внутриливийского диа-лога с участием представителей всех заинтересованных сторон в связи с жалоба-ми на распределение доходов Ливии. Мы призываем к укреплению потенциала соответствующих ливийских надзорных органов, в частности Счетной палаты, Управления административного надзора, Национального управления по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуры и соответствующих парламентских коми-тетов, на основании Ливийского политического соглашения и соответствующих ливийских законов.

39. Мы подчеркиваем, что Национальная нефтяная корпорация (ННК) является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии в соответ-ствии с резолюциями 2259 (2015) и 2441 (2018) Совета Безопасности. Мы насто-ятельно призываем все стороны и в дальнейшем гарантировать безопасность ее объектов и воздерживаться от любых враждебных действий против всех нефтя-ных объектов и инфраструктуры. Мы отвергаем любые попытки нанести ущерб нефтяной инфраструктуре Ливии, любую незаконную эксплуатацию ее энергети-ческих ресурсов, которые принадлежат ливийскому народу, путем продажи или покупки ливийской сырой нефти и нефтепродуктов без контроля со стороны ННК и призываем к прозрачному и справедливому распределению доходов от добычи нефти. Мы высоко ценим ежемесячную публикацию ННК информации о доходах от добычи нефти как доказательство ее готовности к повышению уровня прозрачности.

40. Мы поддерживаем диалог по экономическим вопросам с представителями ливийских финансовых и экономических институтов и призываем к проведению структурных экономических реформ. Для того чтобы облегчить этот диалог, мы выступаем за создание инклюзивной ливийской экспертной экономической ко-миссии в составе ливийских должностных лиц и экспертов, которая отражала бы институциональное и географическое разнообразие страны.

41. Мы выступаем за расширение прав и возможностей муниципалитетов Ли-вии и настоятельно призываем центральные органы власти взять на себя твердое обязательство по выделению необходимых финансовых ассигнований для нужд местного управления, особенно на юге страны.

42. Мы призываем к созданию механизма восстановления для Ливии, который содействовал бы развитию и восстановлению во всех регионах, под эгидой ново-го, представительного и единого правительства, осуществляющего свою власть на всей территории Ливии, в целях развития серьезно пострадавших районов с уделением первоочередного внимания проектам восстановления в городах Бенга-зи, Дерна, Марзук, Сабха, Сирт и Триполи.

43. Мы напоминаем о том, что Совет Безопасности заморозил активы Ливий-ского инвестиционного управления с целью их сохранения на благо ливийского народа, подчеркиваем необходимость проведения финансового обзора ливийских финансовых и экономических институтов для поддержки усилий по их воссоеди-нению и оказания помощи соответствующим ливийским властям в укреплении целостности и единства Управления, в том числе путем проведения заслужива-ющего доверия и всестороннего аудита Управления и его отделений.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

44. Мы настоятельно призываем все стороны в Ливии в полной мере соблюдать нормы международного гуманитарного права и нормы в области прав человека, защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе аэропорты, предоставлять доступ медицинскому персоналу, наблюдателям за со-блюдением прав человека, гуманитарному персоналу и тем, кто занимается ока-занием помощи, и принимать меры по защите гражданского населения, включая внутренне перемещенных лиц, мигрантов, беженцев, лиц, ищущих убежища, и заключенных, в том числе путем взаимодействия со структурами Организации Объединенных Наций.

45. Отсутствие надлежащей правовой процедуры в работе национальной су-дебной системы, в том числе в тюрьмах, является одним из факторов, объясняю-щих нестабильную и серьезную ситуацию в области прав человека и гуманитар-ную обстановку. Мы призываем к выполнению постановлений ливийских вла-стей о проверке дел всех задержанных и заключенных, находящихся в учрежде-ниях Министерства юстиции/уголовной полиции, в целях повышения эффектив-ности функционирования судебных институтов и освобождения незаконно или произвольно задержанных лиц.

46. Мы настоятельно призываем все стороны положить конец практике произ-вольных задержаний, а ливийские власти — ввести процедуры, альтернативные задержанию, особенно для тех, кто находится в зонах повышенного риска кон-фликта, и постепенно закрывать центры содержания под стражей мигрантов и лиц, ищущих убежища, одновременно внеся поправки в ливийское законодатель-ство по вопросам миграции и убежища, чтобы привести его в соответствие с нормами международного права и международно признанными стандартами и принципами.

47. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности всех тех, кто нарушает положения международного права, в том числе в таких формах, как неизбирательное применение силы против гражданского населения, нападения на густонаселенные жилые районы, внесудебные казни, похищения, насильствен-ные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, пытки и жестокое обраще-ние, торговля людьми, насилие в отношении мигрантов и беженцев или жестокое обращение с ними.

48. Мы настоятельно призываем все стороны воздерживаться от всякой пропа-ганды национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющей со-бой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, в том числе при помощи социальных сетей.

49. Мы обязуемся поддерживать работу ливийских учреждений по докумен-тальной фиксации нарушений международного гуманитарного права и норм в области прав человека.

50. Мы призываем ливийские власти продолжать укреплять институты право-судия переходного периода, включая инициативы в области судебного преследо-вания, возмещения ущерба, установления истины и институциональной рефор-мы, которые должны отвечать международно признанным стандартам и принци-пам, в целях поддержки и защиты прав на установление истины в отношении об-стоятельств насильственного исчезновения, права на доступ к правосудию и пра-ва на получение возмещения и гарантий недопущения повторения подобных слу-чаев в Ливии, что в первую очередь касается пропавших без вести лиц.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51. Мы призываем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, его Специального представителя по Ливии и председателя Берлинского процесса информировать ливийцев об итогах этого процесса и конференции. Мы привет-ствуем тот факт, что премьер-министр Саррадж и маршал Хафтар назначили сво-их представителей в военный комитет «5+5», предложенный МООНПЛ для за-пуска этого процесса, о чем говорится в приложении к настоящим выводам. Для того чтобы обеспечить возможность проведения предметных и серьезных пере-говоров в комитете «5+5», все участники конференции заявляют, что, пока со-блюдается перемирие, они будут воздерживаться от любого дальнейшего развер-тывания или операций воинских формирований.

52. Мы заявляем о нашей полной поддержке практической реализации этих вы-водов Специальным представителем Генерального секретаря по Ливии, о чем го-ворится в приложении к настоящим выводам.

53. Мы согласны с тем, что Берлинская конференция по Ливии является одним из важных шагов в рамках более широкого процесса, руководимого и осуществ-ляемого самими ливийцами и направленного на то, чтобы окончательно поло-жить конец ливийскому кризису благодаря полному устранению первопричин конфликта. Важную роль играет последующая деятельность по итогам Берлин-ской конференции по Ливии. Ключевое значение будет иметь успешный перевод вышеуказанных обязательств в плоскость практических действий, а также опре-деление точных показателей, ролей и обязанностей не только для Организации Объединенных Наций, но и для самих участников, а возможно, и для других гос-ударств-членов и международных организаций.

54. Настоящим мы учреждаем под эгидой Организации Объединенных Наций Международный комитет по последующей деятельности (МКП), в состав которо-го войдут все страны и международные организации, принимавшие участие в се-годняшней Берлинской конференции по Ливии, в целях координации последую-щей деятельности по итогам Берлинской конференции по Ливии. МКП будет проводить заседания на двух уровнях.

a) Одно пленарное заседание на уровне старших должностных лиц будет проводиться на ежемесячной основе под председательством представителя МООНПЛ и, кроме того, с меняющимся сопредседателем и местами проведения. МКП будет поручено следить за прогрессом в осуществлении настоящих выво-дов и при необходимости использовать свое влияние. В конце каждого заседания будет представляться заключение, подтверждающее конкретные достижения или факт соблюдения договоренностей.

b) На первых этапах осуществления два раза в месяц будут проводиться заседания четырех технических рабочих групп в формате закрытых заседаний на уровне экспертов. Рабочие группы будут рассматривать тематические блоки во-просов, указанные в настоящих выводах. Каждую группу будет возглавлять пред-ставитель Организации Объединенных Наций. На закрытых заседаниях участни-ки будут i) обсуждать факторы, препятствующие осуществлению, ii) обмениваться соответствующей информацией и iii) координировать оператив-ные потребности и вопросы оказания помощи без ущерба для мандата Совета Безопасности.

55. Мы доведем выводы этой Берлинской конференции по Ливии до сведения Совета Безопасности, и мы призываем Специального представителя Генерально-го секретаря Саламе и МООНПЛ поддержать выполнение обязательств, приня-тых в рамках Берлинского процесса.

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Практическая деятельность МООНПЛ в рамках Берлинского процесса

Введение

В порядке подготовки к встрече на высшем уровне в Берлине МООНПЛ, дей-ствуя в соответствии с мандатом, установленным для нее Советом Безопасности, и имея всю широту полномочий от Генерального секретаря, утвердила каждый из шести тематических блоков вопросов и провела комплексное планирование, в ходе которого был разработан план действий, подлежащий осуществлению до, во время и после встречи на высшем уровне, исходя из того, что каждый из блоков вопросов будет прорабатываться одновременно. Этот процесс также открывает возможности для оказания поддержки государствами-членами и их совместной работы с Организацией Объединенных Наций.

Мы будем прорабатывать эти блоки вопросов в рамках механизма последующей деятельности и осуществления, согласованного в коммюнике Берлинской встречи на высшем уровне.

Обзор тематических блоков вопросов

• Политические вопросы

К объединению исполнительных, суверенных, экономических, финансовых, си-ловых и военных институтов страны стремятся прежде всего сами ливийцы. МООНПЛ проводит с ливийскими сторонами, членами Палаты представителей и Высшего государственного совета, а также с другими ключевыми игроками ин-тенсивные консультации для изучения возможностей восстановления работоспо-собной исполнительной власти. На всех консультациях должны быть в достаточ-ной степени представлены женщины и молодежь.

На основе статьи 64 Ливийского политического соглашения МООНПЛ начала процесс создания форума для политического диалога, который должен быть со-зван к концу января за пределами Ливии и насчитывать 40 ливийцев, которые бу-дут отобраны после консультаций с основными заинтересованными сторонами и представлять их интересы. Форум будет созываться для обсуждения возможности реформирования Президентского совета (1+2) и назначения нового премьер-министра и двух его заместителей, которым будет поручено сформировать прави-тельство согласно договоренностям, достигнутым в ноябре 2017 года в Тунисе, о полномочиях как Президентского совета, так и правительства.

Состав правительства будет представлен Палате представителей для вынесения вотума доверия. Формирование нового правительства, естественно, потребует со-гласия всех сторон на роспуск действующих органов исполнительной власти. Это должно происходить одновременно с объединением ныне разделенных нацио-нальных институтов.

Одной из главных целей Палаты представителей будет принятие закона о выбо-рах, необходимого для завершения переходного периода. Для достижения этой цели Высшая национальная избирательная комиссия (ВНИК) должна быть пол-ностью обеспечена финансовыми и кадровыми ресурсами. Форум для политиче-ского диалога разработает «дорожную карту» для наделения ВНИК полномочия-ми и обеспечения ее финансирования.

Лица и организации, которые угрожают стабильности Ливии и тормозят или под-рывают политический процесс, могут быть подвергнуты санкциям на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности.

• Экономические и финансовые вопросы

В рамках экономического блока подчеркивается важность запуска взаимодопол-няющих процессов объединения и укрепления целостности ливийских финансо-во-экономических институтов, что позволит им стать более прозрачными и про-водить в жизнь необходимые реформы. Конкретные меры включают поддержку текущих процессов по объединению Центрального банка Ливии, в частности международный аудит двух банков, наблюдение за двумя переговорами между должностными лицами двух банков и строгое применение банковского законода-тельства, включая полное восстановление полномочий совета директоров.

Международные финансовые учреждения и государства-члены должны оказы-вать помощь и давать рекомендации Ливийскому инвестиционному управлению при проведении им столь необходимого аудита. Национальной нефтяной корпо-рации должно быть рекомендовано повышать уровень прозрачности, и ей следует предоставить необходимые ресурсы для модернизации нефтяного сектора.

В Берлинском коммюнике предлагаются две новые экономические инициативы: создание ливийской экспертной экономической комиссии и фонда реконструкции и развития Ливии. В состав комиссии войдут ливийские должностные лица и эксперты, отражающие институциональное и географическое разнообразие стра-ны; у комиссии будет иметься отдельный секретариат. Комиссия будет служить форумом для всеохватывающего диалога и позволит существующим учреждени-ям вести планомерную работу по согласованию экономической и финансовой по-литики, одновременно укрепляя доверие, необходимое для объединения. Перед Берлинской конференцией 6 января 2020 года МООНПЛ созвала совещание 19 ливийских технических экспертов, чтобы начать процесс определения круга ве-дения комиссии. Фонд реконструкции и развития будет создан на основе общего планового документа, и в его задачу будет входить ресурсное обеспечение и ра-ционализация расходов на развитие ключевых объектов инфраструктуры.

Следует незамедлительно принять меры по укреплению местного управления пу-тем: 1) продолжения муниципального избирательного процесса с таким расче-том, чтобы оставшиеся муниципальные выборы состоялись до середины 2020 года; 2) немедленного ввода в действие Закона № 59, включая создание высшего совета местных органов управления; 3) существенного увеличения в 2020 году объема бюджетных средств, направляемых на поддержку муниципали-тетов.

Для успешной проработки политических/финансово-экономических блоков во-просов государства — участники Берлинского процесса и региональные органи-зации должны проводить встречи со своими основными ливийскими коллегами в поддержку процесса и его результатов, включая организацию диалога по эконо-мическим вопросам.

• Безопасность

Тематический блок вопросов безопасности включает в себя ряд шагов с целью добиться положительной реакции ливийских сторон на призывы к перемирию, ведущему к полному и окончательному прекращению вражды в Ливии, стабили-зации обстановки с точки зрения безопасности на всей территории страны, демо-билизации вооруженных формирований, воссоединению и воссозданию силовых структур, устанавливающих монополию государства на законное применение си-лы. «Дорожная карта» в области безопасности будет тесно увязана с политиче-ским направлением деятельности, и прогресс в ее реализации будет зависеть от достижения политических рубежей на протяжении всего процесса.

Шаг 1 предполагает создание совместной военной комиссии (СВК) «5+5», состо-ящей из кадровых военнослужащих и/или сотрудников полиции, под эгидой Ор-ганизации Объединенных Наций и на основе переговоров в Каире и подготов-ленных в их рамках документов. В рамках СВК будут образованы отдельные ра-бочие группы по следующим темам: а) перемирие/прекращение огня; b) разоружение, демобилизация и реинтеграция; c) борьба с терроризмом; d) меры безопасности/пограничный контроль.

Шаг 2 предполагает закрепление перемирия с немедленной демобилизацией не-ливийских боевиков на театре военных действий.

Шаг 3 включает в себя начало переговоров под эгидой комиссии «5+5» об окон-чательном прекращении огня со всем тем, что под этим подразумевается, вклю-чая: круг ведения механизма мониторинга и проверки прекращения огня (сов-местный механизм Организации Объединенных Наций и Ливии); разъединение сил; меры укрепления доверия; создание соответствующих рабочих групп, состо-ящих из представителей обеих сторон и поддерживаемых Организацией Объеди-ненных Наций. СВК будет отвечать за определение графика переговоров и вы-полнение договоренностей в течение разумных сроков.

Техническая рабочая группа/целевая группа по демобилизации, разоружению и, в соответствующих случаях, реинтеграции вооруженных групп проведет перепись вооруженных формирований («сил поддержки») в сотрудничестве с Министер-ством внутренних дел, Министерством обороны/военными округами и главным командованием нового единого правительства. Целевая группа определит группы и лиц, которые могут быть реабилитированы, тех, кто нуждается в реформе, и, наконец, тех, кто должен быть расформирован и разоружен. Террористические и преступные элементы должны быть привлечены к ответственности.

Целевая группа установит местонахождение тяжелых вооружений (в том числе недавно ввезенных в страну), разработает комплекс гарантий и стимулов для ко-мандиров сомнительных вооруженных формирований и введет в действие про-граммы лечения комбатантов и первоочередной демобилизации молодых бойцов. Целевая группа также разработает стратегию интеграции и реинтеграции членов вооруженных формирований (включая проверку).

Шаг 4 предполагает принятие временных мер безопасности, начиная с Триполи, министерствами внутренних дел и обороны нового единого правительства. Целе-вая группа определит потребности в международной помощи и будет координи-ровать ее предоставление при поддержке МООНПЛ.

• Оружейное эмбарго

Ответственность за соблюдение существующих резолюций Организации Объ-единенных Наций относительно режима санкций и оружейного эмбарго лежит в первую очередь на государствах-членах.

Более строгое и своевременное соблюдение существующих резолюций Совета Безопасности приведет к сокращению числа нарушений оружейного эмбарго и станет одной из мер укрепления доверия, способствующих прекращению огня, а также усилиям по разоружению, демобилизации и реинтеграции.

Ожидается, что участники Берлинского процесса обязуются соблюдать оружей-ное эмбарго Организации Объединенных Наций, а также внесут необходимые усовершенствования в соответствующее национальное законодательство. Со-гласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности они призваны оказы-вать поддержку группе экспертов в выполнении ее мандата путем предоставле-ния соответствующей информации. Памятуя о продлении мандата группы экс-пертов в феврале 2020 года, участники Берлинского процесса выступают за более частое представление экспертами докладов Комитету по санкциям.

Берлинская группа будет координировать техническую помощь, а также призы-вать ливийских коллег к тому, чтобы они поощряли применение санкций.

Берлинский формат также будет использоваться для координации технической помощи/ресурсов, позволяющих расширить возможности пограничного кон-троля — через уже существующие национальные структуры (Ливии/соседних государств) или региональные структуры (Миссия Европейского союза по при-граничной помощи, «Группа 5+») либо путем создания отдельной инспекцион-ной и проверочной миссии под наблюдением Совета Безопасности. Что касается усиленного контроля, то крайне важно, чтобы наблюдение за морской, сухопут-ной и воздушной границей велось одновременно.

• Международное гуманитарное право/международные нормы в области прав человека

Важное значение имеет поощрение уважения международных норм в области прав человека и гуманитарного права и создание благоприятных условий для то-го, чтобы гуманитарные организации и медицинский персонал могли оказывать помощь нуждающимся.

Произвольное и незаконное задержание является одной из главных проблем в Ливии. Берлинской группе предлагается предпринять конкретные шаги, включая оказание поддержки судебным учреждениям и уголовной полиции, для изучения и проверки дел заключенных в тюрьмах и содействия соблюдению процессуаль-ных норм, содействия осуществлению постановлений ливийских властей о про-верке дел заключенных в тюрьмах, номинально подведомственных Министерству юстиции/уголовной полиции, в целях ускорения и документирования процесса освобождения произвольно или незаконно задержанных заключенных, содей-ствия единству и добросовестности судебных учреждений и обеспечения доступа к правосудию, а также для разработки «дорожной карты» действий в отношении тюрем в соответствии с международными стандартами. Берлинской группе также предлагается предпринять конкретные шаги, включая оказание поддержки вла-стям, для прекращения практики произвольных задержаний мигрантов и бежен-цев и постепенного закрытия центров содержания под стражей с созданием отве-чающих требованиям прав человека альтернатив содержанию под стражей.

Документирование нарушений прав человека и норм международного гумани-тарного права является важным элементом и неразрывно связано с усилением подконтрольности. Государства-члены могут играть важную роль в предоставле-нии технической помощи и услуг по созданию потенциала Национальному сове-ту по гражданским свободам (НСГС) и соответствующим структурам граждан-ского общества для документирования нарушений международного гуманитарно-го права и международных норм в области прав человека и предоставления ин-формации о них. Для привлечения виновных в нарушениях к ответственности Берлинская группа должна поддержать реформу системы уголовного правосудия в целях обеспечения того, чтобы национальная система уголовного правосудия Ливии отвечала международным стандартам справедливого судебного разбира-тельства.

Механизмы отправления правосудия в переходный период, соответствующие международным стандартам, могут играть важную роль в обеспечении устойчи-вого мира, справедливости и примирения. Берлинская группа должна поддержать создание комиссии по установлению фактов и примирению; создание комиссии по пропавшим без вести лицам, в том числе для розыска и установления лично-сти пропавших без вести; разработку всеобъемлющей программы проверки; укреплять потенциал национальных учреждений для осуществления на базе об-щин процессов отправления правосудия в переходный период в интересах ли-вийцев, включая процессы примирения по принципу «снизу вверх», и оказывать помощь в поиске новаторских путей установления истины и обеспечения ливий-цам возможностей для диалога.

Средства массовой информации зачастую играют негативную роль в ливийском конфликте, особенно с точки зрения еще большего обострения ситуации и раско-ла общества. Будет усилен существующий механизм МООНПЛ по контролю за высказываниями, разжигающими ненависть. Государства-члены должны внести свой вклад в эту работу.